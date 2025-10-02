Man United puede agregar tres jugadores a su equipo más fuerte contra Sunderland

Manchester United va a Old Trafford el sábado por la tarde, sabiendo que una victoria sobre Sunderland recién ascendido será vital para iluminar la presión sobre Ruben Amorimim

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim puede agregar tres jugadores a su equipo para la colisión de Sunderland (Imagen: papá)

Ruben Amorim no ha tenido una competencia más importante en su carrera administrativa que la colisión de Manchester United con Sunderland este fin de semana.

Esta semana fue algo difícil para Amorim cuando se enfrentó a un gran regreso después de la derrota por 3-1 contra Brentford. Por primera vez esta temporada, el futuro del entrenador en jefe portugués en Old Trafford está en grave peligro, aunque en serie Deporte para hombres Comprende que United actualmente no está considerando reemplazar a su gerente.

Las cosas cambian rápidamente al fútbol, ​​por lo que la posición del club puede cambiar rápidamente si los gatos negros recién promocionados pueden mejorar desde United este fin de semana. Afortunadamente para Amorim, podrá llamar a tres jugadores nuevos este fin de semana para la visita de Sunderland que no estaban disponibles para el juego anterior.

Primero es Amad. Desafortunadamente, el Ivoriaan perdió el viaje a Brentford debido a un duelo.

Desde entonces, Amad ha regresado a Carrington y ha sido entrenado nuevamente con el primer equipo del equipo. Se espera que el joven de 23 años, que hasta ahora haya absorbido esta temporada como un ala derecha y no. 10, volverá inmediatamente a la alineación para enfrentar a los gatos negros.

La competencia tiene un lugar especial en el corazón de Amad debido a su préstamo productivo que habla en el estadio de la luz, lo que resultó en su aumento en el primer equipo unido. Esperará una cálida bienvenida desde el final del sábado.

Casemiro También está disponible para la selección este fin de semana después de haber sido enviado a Chelsea. El brasileño fue despedido por una segunda violación reservable y esto resultó en una prohibición automática de una competencia.

Eso ahora se ha servido y Amorim puede verse tentado a comenzar en el centro del campo contra Sunderland con Bruno Fernandes o Waste Manuel Ugarte. La última opción nueva está disponible para Amorim es Tyrell Malacia.

Los cabezas se jugaron a principios de esta semana cuando el holandés fue restaurado por Amorim al primer equipo del equipo después de que él fue el único de los jugadores que se consideró el excedente en no abandonar Old Trafford este verano. Su falta de pretemporada seguramente se asegurará de que no comience contra Sunderland, pero existe la posibilidad de que pueda hacer el banco para los Rojos este fin de semana.

Amorim esperará que el aumento de las opciones en su equipo ayude a estimular la competencia y, a su vez, ofrecer un resultado positivo el sábado.

