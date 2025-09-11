Man United puede agregar £ 53 millones de jugadores al equipo de Ruben Amorim después de la transferencia de verano ‘Rement’

Manchester United consideró varias vías centrales durante la ventana de transferencia de verano antes de que correspondan al acuerdo de £ 73.3 millones de Benjamin Sesko con RB Leipzig para Benjamin Sesko

Ruben Amorim finalmente obtuvo un nuevo delantero en el equipo del Manchester United durante los últimos días de esta ventana de transferencia de verano (Imagen: Getty Images)

Moise Kean sería un delantero que consideró seriamente el Manchester United durante la ventana de transferencia de verano.

Inicialmente, el club tenía la intención de firmar a Liam Delap al mismo tiempo que igualaron un acuerdo con Wolverhampton Wanderers para Matheus Cunha. Cumplir con las cláusulas de liberación en sus contratos habría costado £ 92.5 millones combinados, pero Delap decidió convertirse en miembro del Chelsea por £ 30 millones.

United luego gastó más del doble de esa cantidad a Benjamin Sesko. Anteriormente habían vencido a Ollie Watkins de Aston Villa y Viktor Gyokeres antes de que el Arsenal, el internacional de Suecia, firmara por £ 64 millones.

El periódico en línea italiano Tutto Juve afirma que el United ahora no está firmado por Kean ‘Rement’. Señalan que el ex atacante del Everton tenía una cláusula de liberación de £ 45 millones que estuvo activa durante los primeros 15 días de julio.

El Observatorio de Fútbol de CIES, un grupo de investigación dentro del Centro Internacional de Estudios Deportivos, ahora estima el valor de transferencia del jugador entre £ 57-67 millones. Sin embargo, ese también es casi el mismo precio que mencionan para Rasmus Hojlund, quien tiene a Napoli la obligación de firmar por £ 38 millones después de ciertas condiciones, además de un costo de préstamo de £ 5.2 millones.

Kean, al igual que Hojlund, habló sobre querer sentarse este verano. En contraste con el internacional de Dinamarca, sin embargo, obtuvo su deseo y sigue siendo un jugador de Fiorentina.

«Estoy muy motivado para continuar aquí», dijo Kean a los periodistas durante su evento de presentación para la temporada. «Fiorentina me dio mucho y siempre me ayudó, ahora es bueno para mí regresar para esta nueva temporada con una nueva motivación y listo para hacer lo mejor para Fiorentina».

Desde entonces, Kean ha firmado una extensión de contrato de cuatro años hasta el 30 de junio de 2029. Sin embargo, Sky Sport informó que hay una nueva cláusula de liberación en ese acuerdo, un aumento de £ 45 millones a £ 53 millones.

