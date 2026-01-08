Man United próximos cinco partidos en comparación con Liverpool y Chelsea tras empatar contra Burnley

El Manchester United no logró mejorar su apuesta por la Liga de Campeones el miércoles por la noche, ya que perdió puntos ante otro equipo ascendido en Burnley.

(Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

El primer partido del Manchester United sin Ruben Amorim terminó en un empate 2-2 en Burnley, ya que el doblete de Benjamin Sesko no fue suficiente para darle a los hombres de Darren Fletcher los tres puntos.

El United se quedó atrás en la primera mitad cuando un desvío de Ayden Heaven envió el balón a su propia portería. Sesko marcó sus primeros goles desde principios de octubre, cuando regresó de Bruno Fernandes, antes de duplicar su cuenta con un excelente final.

Sin embargo, el disparo de Jaidon Anthony hacia la esquina superior aseguró que el United volviera a estar igualado. El equipo de Fletcher dominó los últimos compases del partido en Turf Moor, siendo el disparo de Shea Lacey, que estrelló el travesaño, su mejor oportunidad.

Aquí están los partidos del Man United en comparación con sus rivales.

Man United – 6º (32 puntos)

Brighton (H) – dom 11 ene (16.30 h) – Copa FA

Manchester City (H) – Sáb 17 ene (12:30)

Arsenal (A) – dom, 25 ene (16.30 h)

Fulham (H) – domingo 1 de febrero (14:00 horas)

Arsenal – 1º (48 puntos)

Liverpool (H) – Jueves 8 de enero (20:00 horas)

Portsmouth (A) – domingo 11 de enero (14:00 horas) – Copa FA

Chelsea (A) – Miércoles 14 de enero (20:00 horas) – Semifinal de la Copa Carabao

Nottingham Forest (A) – Sábado 17 de enero

Inter de Milán (A) – martes 20 de enero – Liga de Campeones

Man City – 2º (43 puntos)

Exeter City (H) – Sábado, 10 de enero (15:00 horas) – Copa FA

Newcastle (A) – Martes 13 de enero (20:00 horas) – Semifinal de la Copa Carabao

Man United (A) – Sábado 17 de enero (12:30 h)

Bodo/Glimt (A) – Martes 20 de enero (17.45 h) – Liga de Campeones

Lobos (H) – Sábado 24 de enero (3 p.m.)

Aston Villa – 3º (43 puntos)

Tottenham (A) – Sábado 10 de enero (17.45 h) – Copa FA

Everton (H) – dom, 18 ene (16:30)

Fenerbahçe (A) – Jueves 22 de enero (17.45 horas) – Liga de Campeones

Newcastle (A) – Dom, 25 de enero (14:00 h)

RB Salzburg (H) – Jueves 29 de enero (20:00 h)

Liverpool – 4º (34 puntos)

Arsenal (A) – Jueves 8 de enero (20:00 horas)

Barnsley (H) – lunes 12 de enero (19.45 h) – Copa FA

Burnley (H) – sábado 17 ene (15:00)

Marsella (A) – Miércoles 21 de enero (20 h) – Liga de Campeones

Bournemouth (A) – Sábado 24 ene (17:30 h)

Brentford – 5º (33 puntos)

Miércoles de Sheffield (A) – Sábado 10 de enero (15:00 h)

Chelsea (A) – sábado 17 ene (15:00)

Nottingham Forest (H) – Dom, 25 de enero (14:00 h)

Aston Villa (A) – domingo 1 de febrero (14:00 horas)

Newcastle (A) – Sábado 7 de febrero (17.30 h)

Chelsea – 7º (32 puntos)

Charlton (A) – Sábado 10 de enero (20:00 horas) – Copa FA

Arsenal (H) – Miércoles 14 de enero (20 h) – Semifinal de la Copa Carabao

Brentford (H) – Sábado 17 de enero (15:00 h)

Pafos FC (H) – miércoles 21 ene (20:00)

Crystal Palace (A) – Dom, 25 de enero (14:00 h)

Fulahm – 8º (31 puntos)

Middlesbrough (H) – Sábado 10 de enero (15:00 horas) – Copa FA

Leeds (A) – Sábado 17 de enero (15:00 horas)

Brighton (H) – sábado 24 ene (15:00)

Man United (A) – domingo 1 de febrero (14:00 horas)

Everton (H) – Sábado 7 de febrero (15:00 horas)