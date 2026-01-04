Man United próximos cinco partidos en comparación con Liverpool y Chelsea después del empate en Leeds

Un punto para el Manchester United le permitió ascender al quinto puesto de la Premier League tras su empate 1-1 con el Leeds United, y hay varios partidos cruciales programados para enero.

Matheus Cunha salvó un punto para el Man United contra el Leeds. (Imagen: Getty Images)

El Manchester United ascendió, al menos temporalmente, a la quinta plaza tras el empate 1-1 ante el Leeds United. Matheus Cunha rescató un punto para el equipo de Ruben Amorim cuando anuló el primer gol de Brendan Aaronson en la segunda mitad.

Joshua Zirkzee se combinó con el brasileño en su primer toque y el punto en Elland Road fue suficiente para que el United superara al Chelsea y se ubicara a dos puntos del último lugar, el Liverpool, en la Liga de Campeones. Son empates consecutivos para el United después del empate 1-1 contra los Wolves.

Fue un encuentro cauteloso en West Yorkshire, pero fueron los visitantes los que marcaron primero a través del ex delantero de los Wolves, Cunha, solo para ver su intento anulado por fuera de juego. En el otro extremo, Dominic Calvert-Lewin del Leeds tuvo la mejor oportunidad cuando su cabezazo pegó en el poste.

El United podría quedar cinco puntos detrás de los cuatro primeros si el Liverpool gana en Craven Cottage y su tiempo en el quinto lugar podría durar poco si el Chelsea, sin entrenador, vence al Manchester City en el noroeste el domingo por la noche.

El equipo de Amorim volverá a la carretera el miércoles cuando viaje a Burnley antes de regresar a Brighton en la Copa FA el domingo.

Aquí están los partidos del Man United en comparación con sus rivales.

Man United – 5º (31 puntos)

Burnley (A) – miércoles 7 de enero (20:15)

Brighton (H) – dom 11 ene (16.30 h) – Copa FA

Manchester City (H) – Sáb 17 ene (12:30)

Arsenal (A) – dom, 25 ene (16.30 h)

Fulham (H) – domingo 1 de febrero (14:00 horas)

Arsenal – 1º (48 puntos)

Liverpool (H) – Jueves 8 de enero (20:00 horas)

Portsmouth (A) – domingo 11 de enero (14:00 horas) – Copa FA

Chelsea (A) – Miércoles 14 de enero (20:00 horas) – Semifinal de la Copa Carabao

Nottingham Forest (A) – Sábado 17 de enero

Inter de Milán (A) – martes 20 de enero

Aston Villa – 2º (42 puntos)

Crystal Palace (A) – miércoles 7 de enero (19:30 h)

Tottenham (A) – Sábado 10 de enero (17.45 h) – Copa FA

Everton (H) – dom, 18 ene (16:30)

Fenerbahçe (A) – Jueves 22 de enero (17.45 horas) – Liga de Campeones

Newcastle (A) – Dom, 25 de enero (14:00 h)

Man City – 3º (42 puntos)

Chelsea (H) – miércoles 4 ene (17:30)

Brighton (H) – miércoles 7 ene (19:30)

Exeter City (H) – Sábado 10 de enero (15:00 h)

Newcastle (A) – Martes 13 de enero (20:00 horas) – Semifinal de la Copa Carabao

Man United (A) – Sábado 17 de enero (12:30 h)

Liverpool – 4º (32 puntos)

Fulham (A) – domingo 4 de enero (15:00 horas)

Arsenal (A) – Jueves 8 de enero (20:00 horas)

Barnsley (H) – lunes 12 de enero (19.45 h) – Copa FA

Burnley (H) – sábado 17 ene (15:00)

Marsella (A) – Miércoles 21 de enero (20 h) – Liga de Campeones

Chelsea – 6º (30 puntos)

Manchester City (A) – dom, 4 ene (17:30)

Fulham (A) – miércoles 7 ene (19:30)

Charlton (A) – Sábado, 10 de enero (20:00 horas) – Copa FA

Arsenal (H) – Miércoles 14 de enero (20 h) – Semifinal de la Copa Carabao

Brentford (H) – Sábado 17 de enero (15:00 h)

Sunderland – 7º (29 puntos)

Tottenham (A) – dom, 4 ene (15:00)

Brentford (A) – miércoles 7 de enero (19.30 h)

Everton (A) – Sábado 10 de enero (12.15 h) – Copa FA

Crystal Palace (H) – Sábado 17 de enero (15:00)

Lobos (H) – Sábado 8 de noviembre (20:00 h)