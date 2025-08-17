Man United Problem expuesto versus Arsenal a medida que la realidad de la transferencia brutal se vuelve clara para Ruben Amorim

Manchester United jugó bien el domingo en la derrota contra el Arsenal y, sin embargo, Ruben Amorim nuevamente abandonó a los porteros de los Rojos que han sido descubiertos

Man United -Baas Ruben Amorim todavía se queda atrás con una sorprendente debilidad del portero en su equipo a pesar de una ventana ocupada en la transferencia de verano (Imagen: Getty Images)

Manchester United ha comenzado la temporada 2025/26 con una sorprendente debilidad, todavía están resolviendo una manera en breve.

El equipo de Ruben Amorim impresionó su derrota por 1-0 contra el Arsenal el domingo con las nuevas sesiones de firma de United con una impresión positiva. Tanto Matheus Cunha como Bryan Mbeumo proporcionaron una idea de la esperanza para los fieles de Old Trafford.

United presionó impresionante, parecía más creativo y no bajó la cabeza después del inexplicable error del portero de Altay Bayindir Riccardo Calafiori permitió hacer avanzar a los Gunners. Y, sin embargo, un error costoso de su guardián ha costado nuevamente al equipo de Amorim en un juego donde merecían mucho más.

Los Rojos han luchado mal para reemplazar a David de Gea en la portería desde su partida e incluso el Spanaird no era el poder que una vez fue cuando se fue en julio de 2023.

Andre Onana fue traído para mejorar la capacidad de United para jugar desde atrás. Su llegada del Inter de Milán se anunció como uno para ayudar al entonces jefe de los Rojos, Erik Ten Hag, a implementar un estilo de juego más dinámico.

Pero su tiempo en United está lleno de errores y el internacional de Camerún está conectado a un movimiento este verano.

Muchos pidieron su suplente, Bayindir, para tener una mejor oportunidad después de su impresionante exposición contra el Arsenal en la Copa FA la temporada pasada. El Scotstopper turco era fácilmente el esposo del partido de United ese día de enero.