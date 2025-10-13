Man United preguntando sobre Ruben Amorim dice mucho después de una reunión de crisis de siete horas

El futuro de Rubén Amorim en el Manchester United sigue siendo un tema candente de debate en medio de las inconsistencias en Old Trafford y hay ciertas señales que podrían preocupar a los aficionados

El futuro de Rubén Amorim en el Manchester United todavía parece estar muy amenazado (Imagen: Jan Kruger/Getty Images)

El parón internacional no fue suficiente para acabar con las preocupaciones sobre el futuro de Rubén Amorim en el Manchester United. Y han surgido informes de que los jefes del United han mantenido conversaciones con figuras prominentes dentro del equipo para evaluar el panorama actual.

Amorim, de 40 años, se acerca a su primer aniversario en Old Trafford desde que reemplazó a Erik ten Hag en noviembre de 2024. Pero después de registrar el peor récord del club, 15º en la Premier League la temporada pasada, las cosas no están mejorando tan rápido como muchos quisieran.

El United volvió a tocar un nuevo mínimo esta temporada después de ser eliminado de la Copa Carabao por el Grimsby Town de la Liga Dos. El equipo de Amorim también está esperando su primera victoria fuera de casa de la campaña, lo que deja a los dirigentes del club confiando en ciertos jugadores para evaluar cómo van las cosas.

Es una reminiscencia de la situación que obligó a tener conversaciones cruciales de siete horas entre Ten Hag y sus antiguos jefes a estas alturas del año pasado.

LEER MÁS : Los próximos cinco partidos del Manchester United en comparación con sus rivales mientras Ruben Amorim buscaba claridadLEER MÁS : La posición de Marcus Rashford sobre la transferencia del Man United cuando finalice la cesión del Barcelona

El copropietario Joel Glazer, el director ejecutivo Omar Berrada, el director deportivo Dan Ashworth, el director técnico Jason Wilcox, el miembro de la junta directiva Jean-Claude Blanc, la directora de operaciones Collette Roche y el director financiero Roger Bell se reunieron en la oficina de Ratcliffe en Knightsbridge en el centro de Londres para discutir el estado del club.

Ten Hag duró sólo tres semanas después de que tuvo lugar la reunión de siete horas. Y puede que no pase mucho tiempo antes de que los mejores jugadores del United tengan que reunirse, con problemas en el campo.

Se cree que Berrada y Wilcox están en el centro de la reciente interacción gerencial del equipo. El capitán Bruno Fernandes se encuentra entre los jugadores a los que supuestamente se ha contactado, aunque también se han buscado otras opiniones.

Se sugiere que las discusiones fueron informales y no necesariamente para evaluar la posición de Amorim en el club. Sin embargo, no es el tipo de actividad que normalmente se ve en un club donde todo transcurre a la perfección.

Erik ten Hag fue despedido en Old Trafford después de que los jefes mantuvieran una reunión de crisis de siete horas sobre su futuro. (Imagen: Getty Images)

El copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, se ha visto obligado repetidamente a responder preguntas sobre el futuro del técnico. Y el magnate del Ineos ha defendido a su entrenador, sugiriendo que imagina que el estratega portugués estará en el club durante algún tiempo.

«No ha tenido la mejor de las temporadas», dijo Ratcliffe en el primer episodio de The Business Podcast, después de sugerir que Amorim es un buen tipo. «Rubén tiene que demostrar en los próximos tres años que es un gran entrenador. Ahí es donde yo estaría [on the topic of sacking Amorim]».

Los comentarios se produjeron en medio de una mayor reacción de los aficionados por el funcionamiento del club. La propiedad del United por parte de la familia Glazer ha sido durante mucho tiempo un punto de discordia para los seguidores, y Ratcliffe ha luchado por cambiar el rumbo desde que compró casi el 30% del club el año pasado y se hizo cargo de las operaciones diarias.

Además de las preocupaciones sobre el técnico, los aficionados siguen expresando su frustración con la propiedad del United. (Imagen: 2025 Getty Images)

Oliver Glasner, Eddie Howe, Gareth Southgate y Diego Simeone son algunos de los nombres vinculados recientemente con el puesto del United. Sin embargo, parece que el actual presidente no irá a ninguna parte en el corto plazo.

Amorim ha dirigido 50 partidos de la Premier League para el United, pero todavía está esperando ganar partidos consecutivos en la competición. El United ha ganado sus últimos tres partidos en casa y entró en el parón internacional tras una victoria por 2-0 sobre el Sunderland, pero su forma fuera de casa sigue siendo un problema grave.

Los Red Devils son actualmente décimos en la división, a sólo dos puntos de los seis primeros. Sin embargo, el club está preparado para una serie de partidos intimidante con partidos contra Liverpool, Brighton, Nottingham Forest y Tottenham durante el próximo mes.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.