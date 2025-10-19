Man United predijo el XI contra el Liverpool cuando Amad llamó y Kobbie Mainoo volvió a fallar

Ruben Amorim busca victorias consecutivas en la Premier League por primera vez cuando el Manchester United se enfrente a su viejo rival Liverpool el domingo.

Mason Mount, centrocampista del Manchester United (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

El Manchester United visita al Liverpool el domingo mientras Ruben Amorim busca victorias consecutivas en la Premier League.

El técnico aún no ha ganado partidos consecutivos de liga en el United. A la hora de elegir su equipo este fin de semana, Amorim no dudará en mantener a Senne Lammens en la portería. El belga irradió confianza entre los palos ante el Sunderland y esa tranquilidad será vital el domingo.

Es poco probable que los tres defensores cambien dado lo estable que parecía contra los Black Cats, pero podría haber cambios en los laterales. Amad, que fue titular contra el Sunderland, puede ser enviado al banquillo debido a las amenazas de ataque que supone el Liverpool.

En cambio, Diogo Dalot pudo pasar del flanco izquierdo a su flanco derecho más favorecido, mientras que Patrick Dorgu entró por el otro lado. Si Casemiro supera ileso sus 90 minutos consecutivos con Brasil, podría acompañar a Bruno Fernandes en el centro.

Obviamente, esto significa que Kobbie Mainoo no volverá a tener lugar en la alineación titular del United. Mainoo aún no ha sido titular en la Premier League esta temporada.

En los tres primeros podemos esperar a Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, acompañados por Mason Mount. La determinación y dedicación de Mount al equipo nunca pueden estar en duda y, si permanece libre de lesiones, podría desempeñar un papel clave con Amorim.

Predice XI: Lammens; Yoro, Van Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernand, Dorgu; Debe, ensamblar; Sesco

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.