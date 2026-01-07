Man United podría recibir un gran impulso si se nombra a Ole Gunnar Solskjaer

Un jugador del Manchester United podría beneficiarse enormemente del nombramiento de Ole Gunnar Solskjaer como entrenador interino del club hasta final de temporada.

Ole Gunnar Solskjaer está en camino de convertirse en el próximo entrenador interino del Manchester United (Imagen: Getty Images)

El Manchester United podría estar a punto de volver a ver lo mejor de Bruno Fernandes cuando Ole Gunnar Solskjaer sea nombrado entrenador interino del club por segunda vez.

Solskjaer, de 52 años, que estuvo temporalmente a cargo de 17 partidos en 2018/19 antes de ser nombrado permanentemente, es el favorito para hacerse cargo del resto de la temporada después del despido de Ruben Amorim. Y el noruego consigue el puesto, Fernandes es alguien que se beneficiaría de ello.

El ex técnico de Besiktas y Molde trajo a Fernandes al United procedente del Sporting CP en febrero de 2020 y se puede decir con seguridad que sacó lo mejor del mediocampista ofensivo. El internacional portugués ha marcado 44 goles y proporcionado 35 asistencias en 97 partidos con Solskjaer, una media de un gol o asistencia cada 1,22 partidos.

Su producción ha disminuido desde que Solskjaer dejó el United en noviembre de 2021, y Fernandes, en cambio, produjo un gol o una asistencia cada 1,77 partidos. Ha contribuido directamente a 119 goles en 211 partidos con Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy y Amorim, los cuatro que se hicieron cargo después de que Solskjaer fuera despedido.

Con Solskjaer, Fernandes a menudo desempeñaba el papel de número 10 detrás del delantero. Esto le permitió avanzar, crear ocasiones y meterse entre las porterías. Scott McTominay y Fred solían ser utilizados como dos mediocampistas defensivos con Fernandes al frente y con licencia para atacar.

En realidad, Solskjaer esencialmente construyó su equipo United en torno a Fernandes. Los datos recopilados antes del inicio de esta temporada mostraron que, junto con la disminución de goles directos y asistencias, también disminuyó la creación de oportunidades de Fernandes. El número de pases importantes cada 90 minutos cayó de 3,1 a 2,3, mientras que sus pases en profundidad cayeron de 0,39 a 0,21.

Bruno Fernández del Manchester United (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

Los toques de Fernandes en el último tercio por 90 también cayeron de 28 a 23. Está claro que, si bien Fernandes todavía ha producido consistentemente durante los últimos cuatro años, no ha sido tan productivo desde la partida de Solskjaer, con su rol cambiando bajo numerosos jefes.

El United de Solskjaer se basó en transiciones rápidas y momentos de brillantez individual, lo que le dio a Fernandes una enorme libertad para deambular, tomar riesgos y ser la principal chispa creativa.

Desde la partida de Solskjaer, el United ha jugado en sistemas de preparación más estructurados con más disciplina posicional, más creatividad compartida y menos caos. Amorim, mientras tanto, devolvió a Fernandes a una posición más profunda como número 8, un rol que no lo vio progresar tanto y le impidió crear tantas oportunidades y marcar tantos goles.

Según talkSPORT, el capitán del United, Fernandes, ha respaldado el regreso de Solskjaer como entrenador interino del club hasta el final de la temporada. Es el favorito para reemplazar a Darren Fletcher, quien dirigirá al United para el viaje del miércoles a Burnley y el partido de la Copa FA del miércoles en casa contra Brighton.

El primer partido de Solskjaer en la Premier League al mando podría ser un encuentro delicioso contra el Manchester City en Old Trafford a finales de este mes. Solskjaer ha ganado tres y empatado uno de sus seis partidos anteriores contra el City.