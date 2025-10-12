Man United podría ofrecer jugadores de Crystal Palace 2 en el exitoso intercambio de transferencia de Adam Wharton

El Manchester United podría ofrecer al Crystal Palace dos jugadores de calidad en un acuerdo por Adam Wharton.

Adam Wharton será un hombre muy solicitado en los próximos meses. (Imagen: (Foto de Justin Setterfield/Getty Images))

El centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton se está convirtiendo rápidamente en uno de los jugadores más populares del fútbol europeo. Con el revuelo llegan los rumores y, según se informa, el Manchester United está interesado en adquirir los servicios del joven de 21 años.

Después de siete partidos, el United ocupa el séptimo lugar en la Premier League y el nuevo fichaje Benjamin Sesko logró dejar el trabajo a finales de septiembre después de un comienzo lento. Aunque jugadores como Sesko y Bryan Mbeumo son buenas incorporaciones al equipo, el equipo de Ruben Amorim aún no ha hecho clic y la presión comienza a aumentar sobre el técnico portugués.

El United estaba interesado en fichar a Carlos Baleba procedente del Brighton & Hove Albion durante la ventana de verano, pero se desanimó por el elevado precio de £ 100 millones de los Seagulls.

Está claro que Amorim y sus compañeros creían que se necesitaban mejoras en el mediocampo. El capitán Bruno Fernandes también ha sido vinculado con un posible traslado a Arabia Saudita en el mismo período de tiempo y, a la edad de 31 años, no sería descabellado suponer que podría intentar hacer el traslado en las próximas dos ventanas.

Por eso United debe empezar a construir para el futuro y Wharton encaja perfectamente en ese panorama. Según se informa, el United está dispuesto a gastar £60 millones en el niño prodigio inglés, pero es muy probable que esta cantidad no sea suficiente para Palace.

El club londinense valora a Wharton en alrededor de £150 millones y con su contrato hasta 2029, están firmemente al mando de las negociaciones. Aunque Wharton está feliz en Palace, mudarse a la familia real inglesa será ciertamente tentador.

Wharton ha ganado un partido internacional con Inglaterra hasta ahora y fue una inclusión sorpresa en el equipo de Inglaterra que llegó a la final de la Eurocopa 2024. Se perdió las últimas selecciones, pero explicó que Thomas Tuchel le dijo que está jugando bien y que no estaba lejos de la plantilla. Sólo quería quedarse en el mismo equipo.

«No se espera nada», dijo Wharton. «Inglaterra tiene algunos de los mejores jugadores y él tiene muchos jugadores para elegir. No importa a quién elija, nadie entrará y habrá un escándalo al respecto».

«No puedo sentarme aquí y llorar. Esto es fútbol y estoy feliz de jugar en el Palace y conseguir minutos. Sigo llamando a la puerta y si estoy dentro, me uniré y si no, seguiré».

Según The Daily Star, Amorim es un «gran admirador» del joven.

United tendrá que recortar su equipo en el próximo período y esto podría ser una ventaja para ellos si quieren conseguir Wharton. Casemiro dejará el United en un futuro no muy lejano, pero es muy poco probable que se mude al Palace dada su edad y su masa salarial.

El CABALLEROS Analiza qué jugadores se pueden ofrecer en un acuerdo de intercambio que convenga a ambos clubes…

Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo, un hombre que alguna vez fue considerado el segundo mejor jugador, ya no tiene mucho tiempo de juego y, por lo tanto, solicitó una cesión en el verano. Su solicitud de préstamo fue bloqueada, por lo que es probable que el joven de 20 años quiera irse definitivamente en la ventana de enero.

El Mundial es el año que viene y el centrocampista inglés quiere minutos de juego para poder incorporarse a la plantilla. Palace quiere Mainoo y dinero en efectivo para Wharton, cuyas acciones se encuentran actualmente en máximos históricos.

A Kobbie Mainoo se le ha relacionado con una salida del Manchester United en enero.

Joshua Zirkzee

Otro jugador que el United podría ofrecer es el internacional holandés Joshua Zirkzee. Llegó a Old Trafford con muchas promesas, pero simplemente no le funcionó al jugador de 24 años.

Fue utilizado como delantero en varias ocasiones, pero no logró consolidarse y funcionó mejor en el rol de número 10.

El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

Hay interés del AC Milan y la Juventus en Zirkzee, quien se unió al United después de impresionar con el Bolonia en la Serie A. Aunque Zirkzee no se adapta a la posición más profunda del mediocampo de Wharton, la oferta de intercambio podría brindarle a Palace potencia de fuego adicional detrás de Mateta.

Según TBR Football, Zirkzee les ha dicho a los funcionarios del United que quiere irse en la ventana de enero para asegurarse un lugar en el equipo holandés para la Copa del Mundo. Un traslado a The Eagles, donde juegan regularmente en la Premier League, podría ser un movimiento inteligente para Zirkzee.

—

Zirkzee y Mainoo juntos podrían ser un acuerdo comercial más que razonable para Wharton. Aunque, como se mencionó anteriormente, Palace también querría efectivo si solo uno de estos jugadores estuviera disponible.

