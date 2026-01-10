Man United podría ganar millones más con inteligentes cláusulas de venta, incluida la de Mason Greenwood

El Manchester United ya se ha asegurado una cantidad significativa de dinero a través de inteligentes cláusulas de transferencia y podría ganar millones más con acuerdos de venta.

Hay una gran cláusula de venta en el contrato de Mason Greenwood (Imagen: Foto de Catherine Steenkeste/Getty Images)

La ventana de transferencias de enero ya lleva diez días abierta y promete ser un mes agitado para el Manchester United, especialmente después de la reciente salida del entrenador Ruben Amorim el lunes.

Además de generar efectivo por las ventas de jugadores durante este período, United también se beneficiará de cláusulas especiales incluidas en los acuerdos cuando los ex jugadores abandonen Old Trafford. Ya han visto retornos de Anthony Elanga, Álvaro Fernández y Maxi Odeyele, así como algunas otras cláusulas relacionadas con transferencias.

Chelsea pagó £5 millones al United para levantar su obligación de comprar a Jadon Sancho, mientras que Marsella transfirió otros £5 millones para asegurar la Liga de Campeones con Mason Greenwood en el equipo, ganando otro 10% de sus derechos económicos.

Teniendo en cuenta las tres transferencias mencionadas anteriormente y los detalles de Sancho/Greenwood, el United se ha asegurado la impresionante cifra de £25,6 millones. Sin embargo, podrían acabar ganando aún más dinero en los próximos meses y años.

Mason Greenwood juega en el Marsella de la Ligue 1 (Imagen: Foto de Gabriel Calvino Alonso/Agencia BSR/Getty Images)

El United ha incluido una importante cláusula de venta del 40% en el contrato de Greenwood, lo que significa que recibirán poco menos de la mitad de la tarifa si el Marsella decide venderlo.

Durante su estancia en Old Trafford, Greenwood fue considerado como uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol europeo con un potencial altísimo.

Sin embargo, en 2022 enfrentó cargos de violación, agresión y comportamiento controlador y coercitivo, pero estos cargos fueron retirados en 2023. Greenwood negó todas las acusaciones.

Nunca volvió a jugar en el United y fue cedido al Getafe para la temporada 2023/2024 antes de firmar un contrato indefinido con el Marsella, donde tuvo un buen desempeño.

Scott McTominay, que actualmente juega el mejor fútbol de su carrera en el Napoli, dejó el United en agosto de 2024 y su antiguo club incluyó una cláusula de venta del 10% en el contrato. Dada la calidad de McTominay, este 10% podría resultar muy lucrativo para el United en el futuro.

El acuerdo de Zidane Iqbal incluye una importante cláusula de venta del 40%, y el exjugador del United juega actualmente en el Utrecht de Holanda.

Hannibal Mejbri juega en el Burnley (Imagen: Foto de Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

El joven altamente calificado Hannibal Mejbri firmó por Burnley en 2024, con una considerable cláusula de venta del 50% en su contrato.

Es probable que existan cláusulas de venta adicionales en otros contratos, lo que potencialmente permitiría al United ganar una cantidad significativa de dinero en las próximas ventanas de transferencia, especialmente si estos jugadores cobran altas tarifas de transferencia.

Si Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee deciden marcharse en enero, United haría bien en incluir cláusulas de venta sustanciales en sus contratos, especialmente para Mainoo, un jugador de talento excepcional y enorme potencial.