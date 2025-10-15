Man United podría enfrentarse a un escenario de pesadilla para Bryan Mbeumo mientras se explican los costos del fracaso de la Copa del Mundo.

La estrella del Manchester United espera llevar a su país a la Copa del Mundo del próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos.

El Camerún de Bryan Mbeumo aspira a la clasificación para el Mundial (Imagen: Phil Oldham/Shutterstock)

Bryan Mbeumo estará feliz de ayudar a Camerún a ganar la Copa del Mundo, pero esa ambición podría llegar a expensas del Manchester United.

Camerún empató 0-0 contra Angola el lunes y actualmente está a cuatro puntos del líder del grupo Cabo Verde, que ya se clasificó para la Copa del Mundo por primera vez. Mbeumo y Andre Onana, cedidos por el Trabzonspor, esperan un resultado similar para su país, pero Camerún debe esperar y ver si un segundo puesto les asegurará un puesto en los play-offs.

El empate sin goles significa que Camerún ahora tendrá que depender de otros resultados para decidir su destino, con la República Democrática del Congo, Uganda o Nigeria todavía en la lucha por superarlo. En caso de terminar entre los cuatro primeros de grupo, Camerún entraría en los play-offs de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para decidir quién avanzará a la fase interconfederaciones.

Si Camerún llega a los play-offs de la CAF, el próximo parón internacional está previsto para noviembre. Los ganadores luego enfrentarían un segundo repechaje para llegar al torneo interconfederaciones de la FIFA, en el que participarán equipos de CONMEBOL (Sudamérica), CONCACAF (Norteamérica), OFC (Oceanía) y AFC (Asia).

En total, Camerún podría jugar hasta cuatro partidos de alto riesgo (dos partidos de la CAF y dos partidos entre confederaciones) para asegurarse un lugar en la Copa del Mundo de 2026.

La CAF ha confirmado que si los partidos terminan empatados, habrá prórroga y, si es necesario, penales, y los equipos permitirán cinco sustituciones, más una sexta en la prórroga. Mientras tanto, el torneo de repesca interconfederaciones se llevará a cabo en México a finales de marzo de 2026.

Bryan Mbeumo en acción para el Man United (Imagen: SmartFrame/Imágenes de noticias)

Si los Leones Indomables no logran clasificarse para el torneo de 48 equipos, sería apenas la tercera vez desde 1986 que se quedan fuera, después de haber competido en Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Con un período agotador en la Premier League de noviembre a marzo, cualquier lesión o fatiga de viaje que sufra Mbeumo podría tener serias implicaciones para las ambiciones del United para esta temporada.

—

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.