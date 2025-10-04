Man United Player Ratings vs Sunderland con dos 8/10 como Mason Mount y Senne Lammens Good

Manchester United derrotó a Sunderland por 2-0 en la Premier League en Old Trafford el sábado. Así es como los jugadores fueron evaluados en Old Trafford.

Sesko lo hizo 2-0

Manchester United logró una gran victoria sobre Sunderland en Old Trafford el sábado para iluminar la presión sobre el jefe de la lucha libre Ruben Amorim.

Los goles en la primera mitad de Mason Mount y Benjamin Sesko fueron suficientes para ganar tres puntos de United que recaudaron seis lugares al octavo en la Premier League que fue durante el descanso internacional.

Así es como los jugadores de United evaluaron esta tarde:

Senne Lammens

Un debut asegurado en el United del sorteo del Día de la fecha límite. Confiado de la pelota y una gran salvación de Granit Xhaka y uno al final. Será difícil aflojarlo. 8

Leny Yoro

Disciplinado en su defensa y mérito de su retiro en la alineación inicial después de que estaba haciendo un gesto para los dos juegos anteriores. Trae un mejor equilibrio a la parte posterior de United Three. 7

Matthijs de ligt

Alerta por el peligro y nunca se sacó de posición para defender su objetivo. Jugó un papel clave en el segundo gol de United, un desafío para la película que finalmente la llevó. 7

Luke Shaw

Mantuvo su lugar en el lado izquierdo de los tres de United, pero fue un tiempo de posición más central después del descanso, dando a United más control sobre el balón. 7

Amad

Una amenaza constante a la derecha. La defensa de Sunderland y la mala suerte de no anotar para anotar en la primera mitad cuando cortó y vio un esfuerzo relacionado con el objetivo. 7

Casemiro

De vuelta en la alineación inicial después de su prohibición de un partido, fue disciplinado en el centro del campo, aunque tenía una reserva obligatoria recogida para un mal desafío. 7

Bruno Fernandes

Otra versión exuberante del patrón Unido, que aparentemente estaba en todas partes, que cubría tanta tierra. Había inclinado un hermoso chip en el bar de Robin Roefs. 7

Diogo dalot

Mantenía su lugar después de la debacle de Brentford y fue desde su larga ingle que Sesko podría saquear el segundo gol de United. Impresionantes niveles de energía. 7

Bryan Mbeumo

En resumen, la asistencia para el primer partido de Mount y la defensa de Sunderland nunca dio la paz con sus carreras detrás y la capacidad de abordar posiciones peligrosas. 7

Benjamin Sesko

Anotó para el segundo juego que se extiende con el objetivo de un clásico siryper de cerca en la primera mitad. United operaba su amenaza aérea para ganar segundos bolas en todas partes. 7

Monte Masón

Restaurado a la alineación inicial y justificó su selección al poner a United en el camino a la victoria con un excelente gol. Ovación de pie cuando se recoge. 8

Subs:

Dorg (piezas, 64)

Sólido en el ala izquierda. 6

Cunha (Monte, 64)

Amenaza de ataque animada. 6

Mainoo (Mbeemo, 76)

No es suficiente tiempo para influir en el juego. 6

Ugarte (Casemiro, 85)

Una llegada tardía. N / A

Fondos (Reportante, 85)

Ayudó a ver la victoria. N / A