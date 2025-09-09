Man United permite que el jugador mejor que Casemiro y Manuel Ugarte ‘se vayan como se envió la sentencia de transferencia

Manchester United tenía una ventana ocupada en la transferencia de verano, pero tuvo dificultades para agregar refuerzos a su centro del campo antes de llegar a la fecha límite

Casemiro y Manuel Ugarte lo celebran para el Manchester United (Imagen: Imágenes deportivas de Palmer/Eurasia/Getty)

Se le ha dicho al Manchester United que habían dejado un jugador del club este verano que ha sido mejor que Casemiro y Manuel Ugarte «.

La ventana de transferencia de verano estaba ocupada unos meses antes de los Rojos, a pesar de que Ruben Amorim advirtió que su club podría tener problemas para completar las cosas. El ataque de United disfrutó de una revisión completa después de que la defensa se solidificó durante la ventana de enero.

El día de la fecha límite, United logró agregar a Senne Lammens a su equipo para fortalecer el departamento de portero y asegurarse de que los Rojos tuvieran una ventana sólida, si no espectacular. Sin embargo, la única área del campo que permaneció intacta fue el mediocampo.

Los Rojos no trajeron a los jugadores líderes en el medio del campo, pero lograron mantener a Mainoo en Kobbie, a pesar de que pidió un hechizo de préstamo del club. Un jugador que había dejado a Old Trafford en préstamo era Toby Collyer.

Collyer completó para los Rojos la temporada pasada, pero Amorim y United tomó la decisión de que mejor podría ser servido para obtener fútbol regularmente en el campeonato. West Bromwich Albion fue el afortunado club que ganó la carrera por el jugador de 21 años que ha hecho tres actuaciones cortas para los Baggies hasta ahora.

Sobre lo que habló el EFL, el ex centrocampista del Arsenal Adrian Clarke saludó la capacidad de West Brom para firmar a Collyer comparándolo con sus compañeros de equipo más prominentes en el noroeste. «Toby Collyer recibió mucho tiempo de juego para el Manchester United la temporada pasada, aunque el centro del campo del Manchester United es bastante desastroso, pero aún es mejor que Casemiro y Ugarte», explicó.

«[He was better] A veces la temporada pasada y ahora está ahí [West Brom] en préstamo. » Deporte para hombres Comprende que Collyer quería permanecer en United esta campaña y lucha por su lugar en el primer equipo.

Toby Collyer representado en acción para West Brom en préstamo del Manchester United (Imagen: 2025 Adam Fradgley)

Mientras fue invadido, United usó el campeonato como un lugar de prueba para los jugadores para quienes ven un futuro claro en el pasado. Amad recientemente se hizo un nombre en préstamo en Sunderland para unirse al Escuadrón Unido con su estado.

