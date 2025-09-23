Man United Par show Ware Colors como Ousmane Dembele triunfante viene a destacar en Ballon d’Or Ceremony

El dúo del Manchester United ha respondido al atacante del PSG, que es mencionado como el mejor jugador de Europa después de haber ayudado a su equipo en el triunfo de la Liga de Campeones.

Los jugadores del Manchester United han respondido a Ballon d’Or Win de Ousmane Dembele (Imagen: Cristo Sparow – UEFA/UEFA a través de Getty Images)

Manchester United-Duo Bryan Mbeumo y Leny Yoro han respondido al atacante de Paris Saint-Germain Ousmane Dembele, quien ganó el Balón de Oro en medio de una feroz competencia.

El internacional francés derrotó a la competencia de personas como Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah para tomar la corona y ser llamado el mejor jugador de Europa.

La Salah de Liverpool terminó en cuarto lugar en el ranking. Fue nombrado Jugador del Año de la Premier League de la PFA antes de 2024/25 después de que ayudó a Liverpool al título.

Los jugadores de la Premier League del colega Cole Palmer (Chelsea) y Gianluigi Donnarumma (Man City) terminaron respectivamente en la octava y novena posición, mientras que el ex hombre Unido Scott McTominay terminó en la posición 18.

Dembele anotó 21 goles y ofreció ocho asistencias en 29 partidos de Ligue 1 para PSG la temporada pasada. También los ayudó a levantar el trofeo de la Liga de Campeones por primera vez.

En sus 15 actuaciones en la competencia, anotó ocho veces y dio seis asistencias, dos de las cuales fueron en la victoria por 5-0 sobre Inter en la final en mayo.

La joven de 28 años parecía emocional en el escenario cuando presentó el Trofeo Ballon d’Or. En las redes sociales compartió fotos de sí mismo con el trofeo junto con la leyenda que se traduce en: “Tanta alegría, orgullo y emoción.

«Un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que siempre me han apoyado durante este viaje».

Entre los que envían sus felicitaciones, Mbeumo estaba. El delantero unido compartió una de las fotos publicadas por Dembele en su propia historia de Instagram y agregó una furiosa manos y emoji desgarrando.

El defensor del United Leny Yoro también felicitó a su compatriota. Compartió los informes de Dembele sobre su historia y agregó una conferencia de subtítulos, «Amazing Bro», junto con un emoji de corazón rojo aplaudido.

La publicación de Dembele fue «amada» por los miembros actuales y antiguos del equipo de United, con Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee y Manuel Ugarte entre los que responden. Marcus Rashford, quien actualmente está prestado de United a Barcelona, ​​’también encontró’ de post ‘diversión’.

