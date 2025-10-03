Manchester United rechazó un rango de £ 100 millones para Bruno Fernandes del club saudí al-Hilal en el verano, pero se espera una nueva oferta en su patrón en la estrella de transferencia de enero.

Los clubes sauditas probablemente intentarán seducir a Fernandes para salir de United en enero

La determinación del Manchester United para retener a Bruno Fernandes se probará en la ventana de transferencia de enero.

Los clubes de la Liga Pro Saudi y Europa están luchando con United con United y pueden buscar aprovechar los disturbios en el club con una oferta por el creador de juegos Fernandes.

El club saudí al-Hilal presentó un rango de £ 100 millones para Fernandes en el verano y la estrella de Portugal declaró públicamente que se iría si United decidiría que el momento era bueno para cobrarlo.

Pero United y Fernandes, bajo contrato hasta 2027, ambos rechazaron la oferta, con este último que todavía quería continuar jugando al nivel más alto posible en grandes competiciones.

Las fuentes han afirmado que es probable que los clubes sauditas intenten seducir a Fernandes para que se vayan en enero, donde podría ordenar los salarios de £ 700,000 por semana, luego doble libre de su salario actual.

Para los mejores clubes europeos involucrados en la Liga de Campeones, Fernandes viene con la atracción adicional de la falta de luces, dada el fracaso de United para calificar para Europa esta temporada.

A pesar de Fernandes, de 31 años, que se conecta en el verano en el verano, la temporada comenzó mal antes del lado de Ruben Amorim, actualmente en 14uno Lugar en la Premier League, con siete puntos de 18.

El jefe del United, Amorim, continúa existiendo en interpretar a Fernandes en el centro del campo, un papel que no juega con sus puntos fuertes (Imagen: Vince Mignott/MB Media, Getty Images)

United también sufrió una humillante producción de la Copa EFL a la Liga Dos Grimsby, mientras que Amorim continúa existiendo con su controvertida decisión de interpretar a Fernandes en un papel más profundo en el centro del campo.

Esta temporada, Fernandes ha cortado una figura frustrada hasta ahora y se usa en una posición que requiere más obligaciones defensivas y claramente no juega por sus fortalezas e influencia de ataque.

Pero Amorim, bajo presión después de un inicio tan malo de su primera temporada completa en United, no ha dado una indicación de que está dispuesto a cambiar y interpretar a Fernandes en un papel más avanzado, donde es más cómodo y el más efectivo.