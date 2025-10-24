Man United olvidó entregar la solicitud de transferencia del delantero mientras los rivales de la Premier League lideran la persecución

Joshua Zirkzee ha pasado por una etapa difícil en el Manchester United desde que se unió al club en un acuerdo de £ 36 millones procedente de Bolonia, y ahora pedirá dejar el club en la ventana de transferencia de enero.

Joshua Zirkzee pedirá el traspaso al Manchester United en enero (Imagen: James Gill – Danehouse, Getty Images)

Joshua Zirkzee solicitará una transferencia del Manchester United en la próxima ventana, con el West Ham United liderando la carrera para ofrecer al internacional holandés una salida a sus problemas en Old Trafford.

La etapa de Zirkzee en el United ha sido desafiante desde su traspaso de £36 millones procedente del Bolonia bajo la dirección de Erik ten Hag. El delantero ha luchado por dejar su huella y se convirtió en blanco de burlas entre los seguidores del United debido a su sequía de goles.

El jugador de 24 años marcó sólo siete goles en 49 partidos en todas las competiciones la temporada pasada. Sólo ha disputado cuatro partidos esta temporada y su gol más reciente en la liga con el United llegó en diciembre, hace diez meses.

El técnico del United, Ruben Amorim, ha determinado que Zirkzee no encaja en sus planes a largo plazo. La situación del jugador se ha complicado aún más con las llegadas veraniegas de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko.

Habiendo caído en el orden jerárquico, Zirkzee se da cuenta de que debe dejar el United para revivir su tambaleante carrera. Se cree que la dirección del United recibirá ofertas por Zirkzee en el mercado de fichajes de enero.

Otra posibilidad es un movimiento de Zirkzee por el resto de la temporada, lo que podría conducir a una transferencia permanente. Zirkzee teme que sus limitadas oportunidades en el primer equipo puedan poner en peligro sus posibilidades de representar a Holanda en el Mundial.

Ronald Koeman, el técnico de Holanda, le ha aconsejado a Zirkzee que necesita jugar con más regularidad si quiere ser considerado para la selección en caso de que el equipo se clasifique para el torneo del próximo verano en Norteamérica.

Aunque Zirkzee preferiría permanecer en la Premier League, está abierto a regresar a un club europeo si eso significa dejar el United.

