Man United ofrece AMAD -Update antes de la Star de la Reunión de la Academia de Sunderland

Debido a que Amad está ausente en los últimos dos juegos de Manchester United, los Red Devils han proporcionado una actualización para la próxima colisión con Sunderland

Hay una actualización sobre Amad (Imagen: Marc Atkins, Getty Images)

Manchester United ha anunciado que AMAD estará disponible para la selección cuando se reúna con el ex Club Sunderland.

El graduado de la Academia Unida pasó la temporada 2023-24 en préstamo con los Black Cats y pronto se convirtió en un favorito en Fan en el estadio Van Het Licht. El marfil fue de gran importancia para el lado de Tony Mowbray cuando llegaron a la semi -final del campeonato, solo para ser derrotados por la promoción final Victors Luton Town.

Sunderland había considerado la opción de traer a Amad de regreso al estadio de la luz en el verano siguiente y durante la ventana de transferencia de enero. Sin embargo, el joven atacante fue retenido por United y pronto se convirtió en parte del primer equipo.

Amad mantiene un fuerte vínculo con los Wearsiders y apoyó al equipo Regis Le Bris durante su campaña de play-off para el campeonato, e incluso celebró su promoción en las redes sociales. Los proponentes anticiparon ansiosamente su reunión con el joven de 23 años, pero la incertidumbre surgió cuando el joven jugador perdió la pérdida de 3-1 de United contra Brentford debido a una familia de lealtad.

Sin embargo, United emitió una declaración el miércoles por la tarde de que se confirmó que estaba entrenando de regreso. Declaró: «Después de una breve ausencia debido a un sorteo familiar, Amad fue bienvenido nuevamente en el grupo.

«El extremo marfil había estado involucrado en nuestra apertura de seis juegos de la temporada, de cinco, pero se perdió el viaje desde el fin de semana pasado hasta Brentford, donde los Rojos fueron derrotados 3-1».

Amorim explicó la ausencia de Diallo antes de la reciente pérdida contra Brentford también dijo: «Alguien de su familia murió, por lo que le damos todo el apoyo a Amad. Entendimos que era importante que él tuviera su tiempo. Estamos aquí para él».

Amad disfrutó de un gran hechizo de préstamo en Sunderland en la campaña 2022-23 (Imagen: Richard Lee/Rex/Shutterstock)

La reciente declaración de United también dijo: «Amad ahora está entrenando y trabaja duro para prepararse para la competencia del fin de semana, donde United está buscando una respuesta inmediata a la derrota cuando damos la bienvenida a su antiguo club, Sunderland, a Old Trafford».

Contribuyó 14 goles y cuatro asistencias en 42 actuaciones para Sunderland en todas las competiciones. Mientras que Erik Ten Hag lo sostuvo inicialmente, Amad se convirtió en un gran jugador después de que el holandés fue despedido a fines de octubre.

La temporada pasada contribuyó con ocho goles y ocho asistencias en 26 actuaciones de la Premier League, así como dos goles y una asistencia en la carrera de United a la final de la Europa League. En enero firmó un nuevo contrato que lo mantendrá en United hasta 2030.

Amad regresó al entrenamiento del Manchester United después de perder la derrota contra Brentford el fin de semana. (Imagen: Getty)

United también ha confirmado que Tyrell Malacia era parte del grupo de entrenamiento más importante. El momento del holandés en el club parecía haber terminado cuando lo enviaron en préstamo al PSV Eindhoven en enero.

Incluso era parte del ‘escuadrón de bombas’ llamado en el verano, donde él, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho y Antony fueron obligados a entrenar lejos del resto del primer equipo.

Mientras tanto, el club también dio más actualizaciones sobre otras estrellas del United, escribiendo: «Noussair Mazraoui permaneció ausente, después de que fue excluido la ruptura internacional de octubre, que comienza la próxima semana. Además de Amad, United Casemiro volverá a estar disponible para la selección, después de haber perdido la visita de Brentford por una suspensión de un juego».