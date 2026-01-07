Man United obtiene luz verde para la transferencia de Oliver Glasner para un regalo de bienvenida soñado en medio de vínculos con el entrenador

La llegada de Oliver Glasner como próximo entrenador del Manchester United traería el beneficio adicional de ayudar a conseguir un objetivo de transferencia increíblemente deseable.

La llegada de Oliver Glasner al Manchester United podría darle al club la oportunidad de fichar a Marc Guehi (Imagen: Sebastián Frej/Getty Images)

Como si el currículum de Oliver Glasner en la Premier League no hablara por sí solo, el Manchester United recibiría un bienvenido impulso en el mercado de fichajes si lo ficharan. Al menos en principio, ya que parece sólo cuestión de tiempo que Marc Guehi abandone Crystal Palace.

El despido de Rubén Amorim el lunes ha reabierto el foro sobre quién lo sucederá como próximo jefe a largo plazo del United. Glasner se mostró críptico cuando recientemente le preguntaron si era el favorito para hacerse cargo de Old Trafford, aunque es posible que eso no suceda hasta el verano, cuando expire su contrato.

Tampoco está solo, ya que Guehi se encuentra en la misma situación respecto a la expiración de su mandato en Selhurst Park. Se esperaba que el defensa se uniera al Liverpool el día límite de transferencias de verano, pero las negociaciones fracasaron en el último momento.

Una medida ahora podría concretarse este mes después de una insinuación del propio Glasner, ganador de la Copa FA. Hasta hace poco, Palace se mantuvo firme en su posición de que a Guehi, que ahora se cree que también está en la mira del Manchester City, no se le debería permitir irse a mitad de campaña; Sin embargo, esa posición endurecida parece haberse suavizado.

Hablando sobre la posibilidad de que Guehi se vaya en enero, Glasner dijo recientemente: «Existe la situación de que el contrato expire en el verano y si alguien viene, habrá un momento en el que el club dirá: ‘Ahora la cuestión financiera es más importante que la cuestión deportiva’.

«Tenemos que hacerlo y tratar de conseguir lo mejor. Por eso siempre digo: ‘No lo sé’. Porque esto es diferente. “Habrá un umbral en el que el club tendrá voz y voto. [sell].

Marc Guehi podría considerar la idea de reunirse con Glasner en un escenario más grande (Imagen: Getty Images)

«Si el jugador dice ‘quiero irme’ y el dinero supera el umbral, entonces eso sucederá. No soy tan ingenuo como para no saber que si hay una gran oferta del City y Marc quiere hacerlo, eso sucederá».

Excepto que el City puede no ser el único gigante de Manchester que juega un papel importante este mes, y el United tiene su propia necesidad de tal fichaje. Sin mencionar la diversión adicional que experimentaría la gente de Old Trafford si bloquearan los intentos de sus enemigos de fortificarse.

Sin embargo, Guehi es el verdadero premio. Aporta una impresionante presencia internacional de Inglaterra en defensa con un descuento potencialmente significativo. Además, el capitán de los Eagles añadiría algunas de las cualidades de liderazgo tan necesarias que faltan en Old Trafford desde hace algún tiempo.

El régimen de Sir Jim Ratcliffe ha atraído a talentos defensivos como Matthijs de Ligt, Leny Yoro y Ayden Heaven, pero todos ellos son demasiado jóvenes o tienen el perfil equivocado para ser considerados líderes del vestuario. Harry Maguire ha tenido su oportunidad como capitán y ahora se ve obstaculizado por problemas físicos similares a los de Luke Shaw y Lisandro Martínez, quienes no han estado lo suficiente como para ser considerados confiables.

Marc Guehi trabajó bien con Oliver Glasner en Crystal Palace (Imagen: Bryn Lennon/Getty Images)