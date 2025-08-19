Man United obtiene luz verde para aprovechar la oportunidad de transferencia accidental: «falta de inversiones»

United está buscando un nuevo centrocampista y una oportunidad potencial para firmar uno puede haber sido creado

Marsella y el mediocampista de Francia Adrien Rabiot (Imagen: Getty Images)

No es ningún secreto que el Manchester United está en el mercado para un nuevo centrocampista.

Mientras que sus nuevos tres primeros de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko ofrecieron un aspecto positivo en el futuro de United, a pesar de la derrota contra el Arsenal, United carecía en la sala de máquinas contra uno de los mejores campos medios de la división.

Bruno Fernandes ha cambiado a un papel más profundo en el centro del campo esta temporada, pero para que prospere, necesita piernas a un mediocampista físico y defensivo a su lado para que florezca.

Casemiro, de 33 años, luchó contra Declan Rice y Martin Zubimendi y con el abrumador Manuel Ugarte y el Kobbie Mainooo no utilizado en el sofá, fue otro recordatorio de que United necesitaba mejorar sus opciones en el medio campo.

Brighton -Midfielder Carlos Baleba está vinculado a un movimiento. Así que también tengo al centrocampista deportivo Morten Hjulmand, a Atalanta Star Ederson y el joven Crystal Palace Adam Wharton.

Pero una opción en el centro del campo que podría presentarse desde la ventana hasta los Rojos en los últimos catorce días es Marsella -Midfielder Adrien Rabiot. El internacional francés se conectó con una mudanza a Old Trafford el verano pasado, pero decidió regresar a su país de origen para convertirse en miembro de Les Olympiens.

Tercera camisa 2025/26 de Man United Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 85 Fanáticos Consigue la camisa aquí Manchester United ha presentado su nuevo tercer kit para la temporada 2025/26.

Después de una exitosa primera temporada bajo el ex manager de Brighton, Roberto de Zerbi, Marsella vio el segundo y se clasificó para la Liga de Campeones de esta temporada, las cosas fueron rápidamente este verano.

A raíz de la derrota por 1-0 de Marsella contra Rennes el fin de semana, Rabiot con su compañero de equipo Jonathan Rowe se enfrentó en el vestuario con ambos jugadores, ya que fueron excluidos del entrenamiento con el primer equipo.

El Zerbi se mantuvo furioso con las acciones de la pareja y ahora, según informes en Francia, el italiano ha informado a la jerarquía del club que ya no quiere contar con el jugador de 30 años en su equipo.

Desde entonces, la madre y agente de Rabiot, Veronique Rabiot, ha revelado que se ha dejado en claro que Rabiot ya no está en los planes del Zerbi, lo que sugiere que el jugador ha mostrado una «falta de inversión» en comparación con su primera temporada en el sur de Francia.

Como tal, el futuro de Rabiot ahora parece estar lejos del velódromo Stade y sus posibles vovers alertan a su potencial disponibilidad.

Si las circunstancias de su posible salida sirven como una bandera roja para el jefe de United Ruben Amorim, quien es genial en tener los personajes correctos en su equipo, aún por verse, pero una gran oportunidad para firmar a un jugador en el que estaba anteriormente interesado puede ser uno para explorar.

Si United ha firmado sus objetivos prioritarios en el centro del campo y Rabiot, se quedará un acuerdo de precio incorrecto para un jugador que anteriormente ha jugado para la Juventus y el PSG, puede funcionar para todas las fiestas.