El defensor del Manchester United, Leny Yoro, debería devolver una lesión, libre del servicio internacional como una declaración de Francia

Leny Yoro Van Manchester United (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

El defensor del Manchester United, Leny Yoro, no tendrá competencias para jugar durante el descanso internacional de septiembre después de que el tamaño de Francia menor de 21 años contra Luxemburgo fue cancelado horas antes del inicio.

Yoro, un titular en los tres partidos de la Premier League de United en lo que va de la temporada, fue una de las diferentes estrellas que han sido seleccionadas por sus equipos nacionales este mes. Fue establecido en el equipo francés U21S, que había planeado un partido de calificación UEFA Euro U21 contra Luxemburgo para el viernes 5 de septiembre.

Sin embargo, el partido se canceló oficialmente como las 10:23 am en la mañana de, porque el entrenador que llevaba jugadores de Luxemburgo al Stade du Mustohir en Lorient, West -Frankrijk, el jueves, estuvo involucrado en un accidente de tráfico el jueves.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó la decisión de posponer el partido de clasificación, que se realizó entre la UEFA y las dos asociaciones nacionales.

Dijo: «Después del accidente de autobús que el equipo de Luxemburgo de Esposires influyó el jueves por la noche después de su sesión de entrenamiento, la UEFA decidió, por acuerdo mutuo con los dos equipos, posponer la competencia que está planeada para esta noche (6.30 pm CET) en el estadio Allainmat / Le Moustohir en Lorient.

«Esta competencia se está planeando para el 3 de octubre de 2026, en un lugar que se determinará».

Desde la perspectiva de United, el lado positivo de esta desafortunada situación es que Yoro no jugará durante el descanso internacional en septiembre. El partido contra Luxemburgo fue la única reunión planificada en Francia U21 este mes.

Significa que el joven de 19 años debe poder regresar a Old Trafford con una cuenta limpia, evitando el riesgo de lesiones jugando y, por lo tanto, listo para continuar bajo Ruben Amorim, donde se había quedado.

United terminó los primeros tres partidos de la liga noveno en la tabla con cuatro puntos. El Arsenal perdido, Drew con Fulham y finalmente venció a Burnley en Old Trafford para su primera victoria de la campaña.

Entre los descansos internacionales de septiembre y octubre tienen cuatro juegos más contra el Manchester City (A), Chelsea (H), Brentford (A) y Sunderland (H).

Si se selecciona nuevamente, Yoro tendría dos calificaciones de los euros de Francia U21 el próximo mes contra Faröer (10 de octubre) y Estonia (13 de octubre). La primera prueba de United después de eso es un juego de visitante para los archirrivales Liverpool.

