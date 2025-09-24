Man United News: Star le dijo a Sniff Training mientras el club se enfrenta a la investigación

Manchester United tiene una semana gratuita para prepararse para su viaje a Brentford en la Premier League el sábado

Ruben Amorim podría tener que ver con algunos problemas de la Premier League (Imagen: Oli Scarff/AFP a través de Getty Images)

Manchester United disfrutará de un respiro antes de su viaje de fin de semana a Brentford, sin obligaciones de la Copa Europea o Carabao en el horizonte. Esto ofrece a Ruben Amorim una semana completa para estrategias para la reunión de la Premier League.

La triovación del Diablo Rojo sobre Chelsea en su excursión anterior gracias a las huelgas de Bruno Fernandes y Casemiro, aunque el brasileño también vio rojo justo antes del intervalo.

Incluso sin luminarias entre semana, seguirán siendo una especulación considerable y desarrollos en circulación para Old Trafford. Aquí, Manchester Evening News Tomará las últimas actualizaciones de Old Trafford y más allá.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

El error de Maguire podría causar problemas para United

United puede enfrentarse a un estudio de la Premier League después de la decisión de Maguire de interferir con el sistema multiball después de su reemplazo durante el partido del Chelsea. El certificado de video ha surgido que muestra que el centro-back deja la alfombra de hierba de Old Trafford después de su retirada, al comenzar una pelota de una de las marcas, de modo que llega a los partidarios del hogar, informa De Spiegel.

Estrictamente hablando, Maguire ha violado las regulaciones de la Premier League por esta acción, porque las pautas estipulan que evitar la interferencia con el sistema es esencial para «garantizar que los clubes de origen no logren una ventaja competitiva debido a su abuso del sistema».

El contenido no se puede mostrar sin permiso

La regulación explica además: «Los participantes (incluidos, entre otros, los jugadores, los reemplazos, los residentes del área técnica o cualquier otro personal del club) no deben interrumpir el sistema multiball, la bola de competencia o las bolas de reemplazo en ningún momento.

«Cada uno no sigue el protocolo Multiball se remite a la Premier League para más investigación y posible acción regulatoria de acuerdo con las reglas de la Premier League».

Sigue siendo incierto si las imágenes han sido enviadas a los funcionarios de la competencia o que Maguire se ha abordado sobre el problema.

Sesko agregó a Storm debido a un mal servicio

Río Ferdinand le aconsejó a Sesko que emulara las acciones de Ruud van Nistorroy en la instalación de capacitación de United y a la frustración de la marcha si continúa recibiendo un servicio de calidad inferior para el objetivo.

El atacante esloveno todavía tiene que registrar un gol para los Red Devils en la Premier League, con cinco juegos.

Hablando en su podcast en Río Regals, las proyecciones del ex defensor del United que expresó Sesko, mientras él dijo: «En la primera mitad, contra 10 hombres, tenía seis detalles. ¡Seis detalles! Creo que la responsabilidad también va al delantero [as other players].

Benjamin Sesko está luchando por el servicio en la parte superior (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

«En el juego de hoy hay suficiente para ser tecnología y en términos de clip, para que puedas obtenerlo en blanco y negro en el iPad y decirle a tus compañeros de equipo:» Sabes cuando entraste en esa posición, mira dónde estoy. «

Ferdinand también señaló que Van Nistelrooy una vez marchó el campo de entrenamiento cuando estaba molesto con la insuficiente entrega de los flancos de Cristiano Ronaldo, similar a cómo Sesko podía experimentar con la forma actual de Amad.

Añadió: «Es una toma de decisiones en la última tercera parte lo que lo liberará o eso no lo es, y debe tratar de dictar a muchos de esos jugadores, ni a través de carreras que dejen tan claro si dicen físicamente después de un partido. Son el tipo de conversaciones que debe tener porque conozco Ruud porque sé Ruud. [van Nistelrooy] Tenía eso.

«Vi a Ruud Van Nistelrooy corriendo el campo de entrenamiento porque Ronaldo hizo demasiado paso y no lo jugó cuando lo quería. Tienes que encontrarlo en algún lugar para que tus compañeros de equipo lo sepan, y eso lo hará».

Los detalles de la tarifa de Rashford surgen para el movimiento permanente del Barça

Marcus Rashford podría hacer un traslado permanente a Barcelona el próximo verano (Imagen: Clive Mason/Getty Images)

Mientras tanto, Marcus Rashford está floreciendo en La Liga y la Liga de Campeones para Barcelona, ​​y el club catalán puede verse tentado a hacer que su cambio temporal sea permanente.

En este momento, el delantero evalúa al delantero en £ 35 millones y no tiene determinación de recuerdo en su acuerdo, lo que significa que si todo va bien, el joven de 27 años en España permanece para toda su campaña 2025/26.

Sin embargo, el Barça está feliz de hacer de esta regulación temporal una firma permanente y están convencidos de que pueden obtener la firma del internacional inglés por solo £ 26 millones.

Aunque Sir Jim Ratcliffe no estará entusiasmado al dejar que Rashford se vaya a un precio más bajo, la Academia se graduó no proporciona una ruta de regreso a su antiguo club, incluso si se destaca en el extranjero.

Mientras Barcelona y United continúan negociando una posible compensación permanente para el atacante experimentado, Rashford sigue enfocado en su juego.

Actualización de lesiones de Amorim para Brentford Clash

Matheus Cunha regresó al campo el sábado (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Matheus Cunha regresó al equipo del United contra Chelsea el sábado y pisó el campo como reemplazo en el minuto 64 para Noussair Mazraoui. Mientras Lisandro Martínez todavía está fuera de funcionamiento, Diogo Dalot regresó a la capacitación el martes.

Dalot había estado fuera de funcionamiento debido a una lesión muscular que ha excluido tanto de United como de Portugal. Sin embargo, el defensor ahora podría regresar al equipo de la jornada el sábado.

Martínez, por otro lado, se está recuperando de una lesión en la rodilla que se sufrió la temporada pasada, lo que requirió una operación en febrero. Desde entonces, el centro-back ha reanudado la capacitación y está trabajando para recuperar la aptitud física antes de un regreso al equipo de Amorim.

Todavía no se especifica la fecha de retorno, aunque parece que Martínez pronto podrá ir a sus compañeros de equipo la jornada, aunque solo sea desde el banco.

Casemiro ahora también está fuera de la lucha por United, aunque esto se debe a la suspensión en lugar de una lesión. Al brasileño se le mostró la tarjeta roja durante la victoria de United on Chelsea, lo que significa que será el viaje de fin de semana a Brentford.

Puede estar de regreso en el equipo de la jornada para la próxima colisión de United con Sunderland a principios del próximo mes.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.