Manchester United está en medio de una crisis después de que su producción de la Copa Carabao a la ciudad de Grimsby fue seguida por una derrota por 3-0 en el Derby de Manchester, con Ruben Amorim a una presión creciente

Ruben Amorim durante la derrota del Manchester United en el Manchester City (Imagen: Getty Images)

Los disturbios que las inundaciones del Manchester United parecen pasar todos los días.

Después de su impactante eliminación de la Copa Carabao de segunda ronda del equipo de la Liga Dos Grimsby Town, United sufrió una extensa derrota por 3-0 en el Derby de Manchester el fin de semana.

Esta campaña tenía la intención de marcar un nuevo comienzo para el controvertido gerente Ruben Amorim de United después de su 15º lugar anterior, además de su devastadora derrota final de la Europa League ante el Tottenham Hotspur.

A pesar de los innumerables recién llegados, Amorim nuevamente nota la presión creciente. United actualmente es 14º en la mesa con una victoria de cuatro juegos, que llegó con un patada de tiro desde un tiempo de parada contra Burnley promovido antes del descanso internacional.

Con una nueva especulación de despido y una ex estrella del United que hace una acusación «criminal», explicaremos los últimos desarrollos de Old Trafford.

Advertencia de despido de Amorim

El ex tapón de disparo senige Ben Foster ha hecho una explicación importante sobre el futuro de Amorim en el refugio de los demonios rojos. Hablando a través de su canal de YouTube, Foster sugiere que Amorim ya está siendo considerado por la propiedad del hacha, con planes que se están redactando, aunque nadie quiere rechazar al táctico portugués en Old Trafford.

Manchester United -Manager Ruben Amorim ha sido tomado bajo fuego nuevamente (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Foster dijo: «Ya está retumbando. Ha estado allí. Ha estado retumbando durante mucho tiempo. Nadie realmente quiere vincularlo. Pero te garantizo, si tienen ocho puntos después de ocho juegos y todavía están en la posición 14 o 15, alguien tiene que alcanzar el desencadenante porque no se puede probar porque ahora está probado.

Reclamación ‘criminal’

United comenzó el Derby de Manchester con Altay Bayındir en Doel, a pesar de la ganadora del portero Senne Lammens de Royal Amwerp el día de la fecha límite por £ 18.2 millones.

Andre Onana, ex número uno, también había dejado préstamo para el equipo turco Trabzonspor. Sin embargo, el ex centrocampista alternado Paul Scholes insiste en que representa un «crimen criminal» si United no mostró ningún interés en Gianluigi Donnarumma durante la ventana de verano.

City finalmente proporcionó la firma de la parada ganadora de la Liga de Campeones del PSG por solo £ 27 millones, y el italiano ofreció una exhibición impresionante contra United el domingo.

‘No creo que la calidad esté ahí [in the side]»Scholes le dijo a la BBC». El portero fue un gran problema. ¿Realmente tienen que ir al juego de Grimsby para darse cuenta? [Andre] Onana no es lo suficientemente bueno?

Manchester City firmó a Gianluigi Donnarumma este verano (Imagen: papá)

«Si el Manchester United no estaba en el mercado de Gianluigi Donnarumma cuando estuvo disponible, es decir [a] Ofensa criminal. El lado de reclutamiento avanzó. Eso tuvo que ser abordado, pero ¿necesitaba tres? No estoy seguro de si lo hizo. «

Scholes ha expresado su preocupación por la implacable dedicación de Amorim a la Formación 3-4-3, una estrategia que según muchos, de 40 años, podría costar su puesto en United.

«No puede seguir jugando de esta manera, simplemente no puede», agregó Scholes. «En cierto momento debe haber un momento en que piense: ‘Tengo que cambiar algo, porque lo que estoy haciendo ahora no funciona y no obtengo ningún resultado.

«La prueba está ahí. Amo a Amorim, con todo lo que dice, parece ser un hombre comprensivo. Pero desafortunadamente los resultados son una imagen». Amorim y United serán el sábado 20 de septiembre al Chelsea.