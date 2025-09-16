Man United News: Ruben Amorin tiene un problema de £ 50 millones cuando el comentario de José Mourinho se vuelve viral

Manchester United experimentó otro revés cuando perdieron ante el Manchester City el día del derby, con el éxito

A Ruben Amorim se le ha dicho que él y algunos de sus jugadores no son lo suficientemente buenos para el Manchester United (Imagen: Getty)

La triste forma de Manchester United continúa existiendo después de su derrota contra el Manchester City, y Ruben Amorim ha sido advertido de que algunos de los miembros de su equipo simplemente no están en De Stanaard.

La ciudad de Pep Guardiola demolió a sus vecinos 3-0 el domingo gracias al encabezado de Phil Foden y un aparato ortopédico de Erling Haaland. Los Red Devils han manejado esta campaña solo una victoria y se dan cuenta de que se escapan en el puesto 14 en la Premier League, ya que el calor está en aumento en el gerente Amorim.

Después del revés, el ícono del United Gary Neville se centró en un cierto jugador en críticas. Los comentarios hechos por José Mourinho en el verano demostraron ser proféticos después de las confesiones de Amorim después del juego, también, como Las noticias de la noche de Manchester suministra los últimos desarrollos de Old Trafford.

Gary Neville critica el centrocampista de £ 50 millones

El mediocampista uruguayo Manuel Ugarte tuvo dificultades para influir en el procedimiento de United Against City y ya fue retirado con el destino de su equipo después de 80 minutos. El jugador de 24 años ingresó al PSG el verano pasado en un acuerdo en un acuerdo que puede valer £ 50 millones, incluidas diferentes cláusulas.

Después de la derrota, Neville se dibujó a los jugadores centrales de United e insistió en que Ugarte, en particular, pierde la calidad que se necesita para representar al club, independientemente de su precio sustancial.

Ugarte fue cerrado por Neville (Imagen: Getty)

«El centro del campo es un gran problema, y ​​lo sabíamos. Los fanáticos del United lo saben», dijo el ex defensor de los Red Devils en su podcast de Gary Neville.

«Aguarte y Fernandes hoy, creo que preguntaste, aproximadamente una hora antes del juego, que Ugarte y Fernandes jugaron en este juego el año pasado, y United ganó el juego, pero Ugarte no es lo suficientemente bueno».

Nota ‘Domme’ de José Mourinho

Durante su sesión informativa posterior al partido, Amorim parecía bastante desafiante cuando fue interrogado sobre su renuencia a cambiar su enfoque táctico, a pesar de las versiones claramente decepcionantes del club. Los comentarios hechos por el ex gerente del United Mourinho a principios de este verano ahora han surgido nuevamente, por lo que el portugués Táctico critica a cada entrenador que obstinadamente se niega a evolucionar.

«Hay entrenadores que intentan cosas que no funcionan y fallan, pero dicen», morí con mi idea. «Si mueres con tu idea, eres estúpido.

Los comentarios de Mourinho de julio parecen aplicarse a Amorim (Imagen: Getty)

El reconocimiento de la Conferencia de Medios de Amorim se ajusta demostrablemente dentro de la observación de Circulado de Mourinho, como él dijo: «No cambiaré mi filosofía. Si ellos (la Jerarquía Unida) quieren cambiar, cambiarás al hombre. No cambiaré mi filosofía. Jugaré a mi manera hasta que quiera cambiar.

«Chicos, lo entiendo [the questions] Y acepto que no es un registro que deberías tener con Man United. Pero hay muchas cosas que no tienes idea sobre lo que ha sucedido en los últimos meses. «

Roy Keane llama a Luke Shaw

Amorim y Ugarte no fueron los únicos objetivos de las críticas después de la derrota contra la ciudad. Hablando en Sky Sports, el ex mediocampista del United Roy Keane se centró en el lateral izquierdo Luke Shaw sobre su exhibición después de que la Inglaterra internacional fue responsable del objetivo de apertura de Foden.

«United arroja dinero y si estos son entrenadores brillantes, dices:» ¿Cuándo vas a entrenar a estos jugadores para mejorarlos? «Porque parte de la toma de decisiones, está completamente mal», dijo Keane.

Keane no sacó golpes cuando discutió Shaw (Imagen: Sky Sports)

«Shaw para el primer gol, por lo que Shaw es un jugador de fútbol internacional. Para que sea atrapado así. Creo que Shaw se ha estado saliendo con la suya durante años. Siempre lesionado, nunca encaja por completo.

«Nos disculpamos y luego consigue algunos juegos en su haber y luego toma decisiones como si ni siquiera quisiera enfrentar a la gente».