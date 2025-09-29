Ruben Amorim espera en las victorias consecutivas de la Premier League cuando el jefe del Manchester United se extendió el sábado después de que los Red Devils cayeron a una derrota por 3-1 en Brentford

La presión continúa construyendo sobre Ruben Amorim después de la trituradora derrota por 3-1 del Manchester United el sábado a Brentford.

Una semana antes, los espíritus del Diablo Rojo se habían levantado con una victoria moral que mejora el Chelsea, pero ese impulso se evaporó en un combate de contusiones en el estadio de la comunidad GTech. Un pequeño forro plateado fue Benjamin Sesko, quien finalmente despertó su objetivo de debut para United. Pero ese avance fue eclipsado por un nuevo colapso colectivo y una exhibición decepcionante.

United persiguió el juego desde el principio y admitió dos veces en los primeros 20 minutos. Sesko redujo la escasez a mitad de la primera mitad, pero la esperanza de un cambio se erradicó profundamente en el tiempo de parada cuando Brentford tomó un tercero.

La derrota no estuvo exenta de controversia. Bruno Fernandes perdió la oportunidad de ser lo mismo desde el punto de penalti, poco después de que los fanáticos se mantuvieron furiosos porque a Nathan Collins solo le mostraron una tarjeta amarilla para Bryan Mbeumo en lo que muchos pensaron que era un error flagrante de último hombre.

El resultado deja el lado de Amorim nuevamente en el tembloroso justo por encima de la zona de descenso. Con rumores que enjambre que la jerarquía del club está monitoreando los reemplazos, el gerente portugués tiene poco margen de errores. A medida que otro revés nocivo se hunde, aquí están los últimos desarrollos de Old Trafford.

Ratcliffe ‘en contacto con Southgate’

Según los informes, Sir Jim Ratcliffe contactó a Gareth Southgate en medio de la creciente incertidumbre sobre el futuro de Amorim. Se supone que el ex gerente de Inglaterra está en una lista de tres sucesores potenciales.

Según Talksport, Oliver Glasner de Crystal Palace y el Andoni Iraola Van Bournemouth también están en la lista. Sin embargo, Southgate puede tener una ventaja debido a la admiración a largo plazo de Ratcliffe por él y su estado actual como agente libre.

Southgate se conectó por primera vez al United-Baan cuando Ratcliffe se convirtió en copropietario en febrero de 2024, y su nombre apareció más tarde ese año después de la renuncia de Erik Ten Hag. El hombre de 55 años ha estado desempleado desde que abandonó como gerente de Inglaterra después de la Eurocopa 2024, pero sus posibilidades en Old Trafford pueden depender del momento.

Los informes sugieren que United duda en separarse con Amorim antes del 1 de noviembre, si la compensación adeudada al entrenador portugués se reduciría considerablemente. Y Mientras tanto, BBC Sport ha concluido las sugerencias de la existencia de una lista tan corta, con el futuro de Amorim demostrablemente menos claro que nunca.

Veredicto de tarjeta roja de Brentford dado

Me sentí mucho que United no tuvo suerte el sábado después de que Brentford escapó de una tarjeta roja, incluido el ex árbitro de la Premier League Mark Halsey. Collins admitió una multa de la segunda mitad después de contaminar al ex delantero de Bees Mbeumo en el área, mientras que parecía ser el último defensor.

El defensor solo fue advertido, aunque algunos afirmaron que debería haber visto rojo porque había negado una oportunidad clara. Var confirmó el Craig Pawson en el campo después de revisar el incidente.

El Centro de Matajes de la Premier League luego dio una aclaración: «La multa del árbitro fue verificada y confirmada por Var, considerado con Collins considerado que se retiró. Var también verificó la llamada del árbitro de la tarjeta amarilla a Collins, y se consideró que Mbeumo no estaba bajo control de la pelota».

Halsey, quien ha estado en el oficial de más alto nivel durante más de diez años, rechazó tanto el fallo como la declaración, e insistió en que la decisión fue clara.

«La explicación del centro de competencia dijo que Mbeumo no tenía control sobre el balón», dijo a The Sun. «No dice en la ley sobre tener la pelota bajo control. Se trata de la oportunidad de mantener el control de la pelota.

«En mi opinión, la explicación del centro de partidos era una tontería absoluta y fue una clara y clara negación de una posibilidad de gol. Manchester United estará muy decepcionado por esa decisión. Una tarjeta roja debería haber sido mostrada al jugador de Brentford».

