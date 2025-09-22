Man United News: Marcus Rashford Transfer Twist cuando Carlos Baleba recibió un mensaje

Manchester United ha sido golpeado con un gran bloque de transferencia con respecto a lo que podría ser una de sus mayores ofertas el próximo verano, mientras que uno de los entrenadores del club se fue al Arsenal

Las oportunidades de Marcus Rashford para una mudanza permanente a Barcelona se han visto afectadas (Imagen: Dennis Agyeman / Europe Press)

Solo unas semanas después de su derrota en casa contra el Arsenal en la Premier League, el Manchester United ha aprobado un revés de los Gunners. Esto se produce después de la confirmación del equipo de Mikel Arteta ha atraído con éxito a un miembro del set de coaching de los Red Devils.

Se pueden surgir más resultados de Old Trafford el próximo año si las circunstancias se conectan como se esperaba. Marcus Rashford puede ser uno de los que se espera que se vayan después de un inicio alentador de su período de préstamo en Barcelona, ​​aunque la perspectiva de ese cambio permanente parece haber recibido un gran éxito.

Con respecto a las transferencias entrantes, se recibió una perspectiva en el mediocampo que estaba vinculada previamente al equipo de Ruben Amorim durante el verano. Aquí hay un vistazo a los últimos desarrollos sobre estos asuntos cuando United intenta promover sus esfuerzos de reconstrucción.

Defectos del entrenador al Arsenal

David Horseman es un nombre que pasa por las puertas de salida de Old Trafford, a pesar del hecho de que llegó a United hace solo tres meses como asistente de gerente durante los menores de 21 años. Después de llegar al club en el verano, ahora se ha ido para registrar el papel del entrenador de desarrollo de jugadores de élite en el Arsenal.

Un comunicado de prensa del Arsenal fue: «Nos complace anunciar que David Horseman ha sido designado como nuestra fase de desarrollo profesional: entrenador para el desarrollo del jugador de élite.

David Horseman ha dejado el set de la juventud de United para unirse al Arsenal después de solo tres meses (Imagen: James Baylis – Imagen Ama/Getty)

«Onder Borgeleing Van Ons Hoofd Van Academy Coaching Luke Hobbs en Gerente de Academia Per Mertesacker, Zal David Nauw Samenwerken se reunió con la Academia Onze-Coaches, Waaronder PDP-Leiden Ken Gillard En Hoofdcoach Max Onder Onder de 21 en 21 Jaar City En Exeter City En Exeter City, Evenals de League Dos Side Newt County.

Horseman, de 41 años, tuvo un hechizo corto como gerente interino en Bristol Rovers en diciembre de 2024 antes de que cambiaran a Old Trafford después de su caída a la Liga Dos. Sus impresionantes contribuciones tempranas con la configuración juvenil de United se destacaron claramente, por lo que el Arsenal se ha mudado a sus servicios.

Las perspectivas de Barcelona de Rashford duelen

Hasta ahora, la vida de la vida ha demostrado ser fructífera para Rashford, basándose en un período productivo de seis meses con Aston Villa al tener un impacto inmediato en el Barça. El atacante de Inglaterra marcó un retorno espectacular a las costas británicas el jueves con un doble decisivo que aseguró la victoria durante la visita a la Liga de Campeones del Barça a Newcastle, aunque esto puede no garantizar una transferencia permanente.

Esta situación no surge de las deficiencias por parte del jugador, sino más bien de los últimos ajustes de juego financiero de La Liga. En las últimas temporadas, Barcelona se ha enfrentado a desafíos continuos con los registros de jugadores y el cumplimiento del límite salarial, con Rashford, Dani Olmo y Joan García entre los que recientemente se han visto afectados por estas limitaciones.

Rashford puede estar decepcionado con sus esfuerzos por obtener un cambio permanente a Barcelona (Imagen: Getty Images)

El futuro parece cada vez más complejo para Barcelona, ​​porque La Liga ha vuelto a enojar el límite de costos de su equipo. El Daily Mail informó que el límite salarial del Barça para la temporada 2025/26 se ha reducido a £ 306 millones de £ 404 millones.

Se cree que el desacuerdo proviene de auditores que se niegan a reconocer aproximadamente £ 87 millones en ingresos reclamados por el club. Esta cantidad representa 25 años en la venta futura en 475 cajas ejecutivas, pero el club ha sido informado de que no pueden contar esto para sus cifras.

Rashford podría asegurar una reubicación permanente al Barça para un reembolso estimado de aproximadamente £ 26 millones si los catalanes deciden activar la cláusula en su contrato el próximo año. Sin embargo, el jugador de 27 años tendrá que continuar demostrando su valor antes de que Blaugrana considera tal apuesta dadas las nuevas limitaciones financieras.

Carlos Baleba recibe un mensaje de transferencia

En otras noticias, se aconseja a Carlos Baleba que permanezca «modesto» después del colapso de una posible transferencia de £ 100 millones. Según los informes, United estaba interesado en el centrocampista de Brighton durante la última ventana de transferencia, pero se retiró después de que fue disuadido por su alto precio.

El manager de Brighton Fabian Hurzeler ha comentado la respuesta de Balba a los rumores de transferencia después de un comienzo decepcionante de la temporada. Tan pronto como un jugador importante en la alineación de Brighton, Baleba se ha convertido en una figura periférica y esta temporada tiene que completar un juego completo para su club.

Carlos Baleba estaba conectado con United en el verano antes de ser considerado demasiado caro (Imagen: Getty Images)

«Todos tienen que entender con Carlos, es un jugador muy joven», dijo el jefe de Brighton Hurzeler después del empate 2-2 del sábado para Tottenham. «Necesita ayuda de nosotros. Intentó todo hoy. Solo tenía 45 minutos en su cuerpo, y es algo que tenemos que aceptar».

Cuando se le presiona sobre su opinión sobre si la transfersaga corta del verano ha influido en su jugador, el alemán respondió: «Todo es una gran teoría. Solo podemos adivinar. Ciertamente cuando un niño lee que hay interés en el Manchester United con un suministro grande y grande, esto puede afectarlo profundamente.

«Incluso si él no dice:» Me influye «, quizás en lo más profundo de él, hay algo que lo afecta. Incluso es una parte del desarrollo, comprender cuándo juegas bien y eres un gran club, seguir empujando y mantenerte humilde, permanecer en Brighton y dar el siguiente paso como equipo.

«Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando con él, y es por eso que no puedo darle una respuesta clara si realmente lo afectó o no».