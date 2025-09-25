Man United News: Kane Transfer Boost cuando el sucesor de Amorim anuncia interés

Observamos algunos de los titulares más grandes con el Manchester United, incluido el movimiento de la Premier League de Harry Kane y el potencial sucesor de Ruben Amorimim

Ruben Amorim ha pasado un comienzo desafiante de la temporada (Imagen: Oli Scarff, AFP a través de Getty Images)

Manchester United esperará que su victoria por 2-1 sobre Chelsea pueda comenzar su temporada el fin de semana pasado.

El equipo de Ruben Amorim ya ha sido eliminado de la Copa EFL y no calificada para el fútbol europeo, disfrutó de una semana de descanso antes de enfrentar a Brentford el sábado. La colisión de la Premier League en el GTech Community Stadium se produce después de una victoria de mordeduras de uñas en Old Trafford, gracias a los goles de Bruno Fernandes y Casemiro.

United estaba capitalizado de tener un hombre extra que siguió a Robert Sánchez temprano para los Blues, antes de que el propio Casemiro se mostrara una tarjeta roja justo antes del descanso.

Asegure otros tres puntos este fin de semana, el entrenador en jefe del United, Amorim, haría el mundo del bien, mientras que los rumores continúan girando sobre su potencial saqueo. Y el Manchester Evening News Les trae dos de las historias más nuevas que están enjambiando a Old Trafford.

Harry Kane ‘Disponible’ para costos de ganga

Harry Kane pudo regresar a la Premier League el próximo verano debido a una cláusula secreta reportada en su contrato. El capitán de Inglaterra firmó hace dos años para el Bayern de Múnich y fue contratado hasta junio de 2027.

Sin embargo, la publicación alemana Bild afirma que Kane podría estar disponible por una tarifa más baja de £ 56.7 millones el próximo año, siempre que le informara al Bayern de su intención de irse antes del final de la estrella de transferencia de enero. Tal solicitud habría sido un shock en vista del éxito de Kane en Baviera, donde ganó los primeros trofeos de su carrera y ya ha dado ocho goles de competencia esta temporada.

Harry Kane podría convertirse en miembro del Manchester United el próximo verano (Imagen: Eyeswideopen, Getty Images)

Pero un regreso a la Premier League después de la Copa Mundial 2026, cuando tenga 33 años, le ofrecería la oportunidad de superar el récord de Alan Shearer como el máximo anotador de goles de la máxima categoría inglesa.

United, anteriormente trató de asegurar la firma de Kane, podría surgir como un destino potencial para el ex delantero de los Spurs, a pesar de la renovación de Amorim de su alineación de ataque con Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. También pueden enfrentarse a la competencia de Tottenham, dado su primer acuerdo de opción desde que facilitaron la transferencia de Kane a Alemania en 2023.

Frankfurt Baas ojos ojos en la tarea de Amorim

Eintracht Frankfurt -Manager Dino Toppmoller ha admitido que disfrutaría de la oportunidad de asumir el trabajo en el Manchester United. El jugador de 44 años ha acumulado un CV impresionante en Alemania por su actuación con el equipo de la Bundesliga, después de que los llevó a la calificación de la Liga de Campeones.

Los partidarios de la Premier League pueden reconocerlo como el entrenador en jefe que maximizó el potencial de Omar Marmoush y Hugo Ekitike, quienes obtuvieron transferencias de gran dinero al vuelo inglés este año. Y Toppmoller ha indicado que no rechazaría un traslado a United si le ofrecieran el trabajo de Amorim.

«En resumen, es un sueño estar con Eintracht ahora», dijo, según Bild. «Es solo un club fantástico. Aquí, cuando era adolescente, presencié por primera vez que mi padre era un entrenador de la Bundesliga. Eso, por supuesto, crea un vínculo emocional con un club.

Dino Toppmoller cree que el Manchester United es un ‘club extraordinario’ (Imagen: Anadolu a través de Getty Images)

«Piense en el extranjero, a menudo jugaba juegos de computadora cuando era niño, siempre con un equipo: Manchester United. Eso sin duda sería divertido, porque es un club extraordinario.

«Cuando era un adolescente, el Manchester United, junto con el Real Madrid, era el club más grande de todos».

El gerente alemán rechazó una oferta lucrativa de los gigantes de la liga de saudita al-Eittihad durante la ventana de transferencia de verano. También conoce bien a Manchester, se le permitió reemplazar el Amorim en Old Trafford bajo presión, después de unirse a Manchester City en 2001, aunque nunca se le pudo ver en el club.

