Manchester United está en crisis después de un inicio de temporada de pesadilla, con Ruben Amorim bajo una enorme presión para mantener su trabajo, mientras que Sir Jim Ratcliffe toma una decisión importante

El comienzo del Manchester United hasta que la temporada ha sido malo (Imagen: Getty Images)

La terrible situación del Manchester United no muestra signos de mejora.

A pesar de una inversión sustancial de más de £ 200 millones en nuevas sesiones de firma este verano, el club no debería ver una gran mejora. Los Red Devils en particular sufrieron un shock desde la segunda ronda de la salida de la Copa Carabao en la mano de la ciudad de dos laterales, seguido de una corta de 3-0 en el derbi de Manchester del fin de semana pasado.

Ruben Amorim fue esencialmente un pase gratuito de los fanáticos y críticos la temporada pasada, a pesar de guiar al club a su peor final de la Premier League en el puesto 15 y perder la final de la Europa League en el Tottenham Hotspur. Pero incluso con la llegada de un nuevo talento, Fortuinen de Amorim no dio ningún turno.

Ahora tiene la distinción indeseable de que tiene el porcentaje de ganancias más bajo de un gerente de United permanente desde la Segunda Guerra Mundial, después de una 18ª derrota en su 47 plazo de oficina el domingo.

Amorim está bajo una enorme presión para la confrontación del sábado con Chelsea en Old Trafford. Con rumores sobre un posible despido, le traemos las últimas noticias sobre el entrenador y el club en jefe de la lucha libre.

Ratcliffe ‘para vender club’

Jim Ratcliffe recientemente ha prestado menos atención a Niza (Imagen: 2025 UEFA)

Según el medio francés ICI, el copropietario de United Sir Jim Ratcliffe ha ofrecido OGC Nice a la venta. Ratcliffe e Ineos compraron Niza por una cantidad de £ 89 millones (€ 100 millones) en 2019, lo que llevó al primer optimismo entre los fanáticos de que su apoyo financiero ayudaría al club a convertirse en contendientes serios en una competencia nacional que está dominada por Paris Saint-Germain.

Sin embargo, ese sueño no se hizo realidad, con una agradable que no hubiera subido más allá del cuarto lugar bajo la propiedad de INEOS. Los rumores se intensifican con respecto al deseo de Ratcliffe de vender el club en marzo de este año, cuando el multimillonario es familiar en el momento en que realmente no disfrutó ver bien porque el estándar de fútbol no era «lo suficientemente alto» como para emocionarse.

También reconoció que la mejor campaña de Niza fue la temporada pasada, cuando INEOS se vio obligado a adoptar un enfoque más laissez-faire debido a las reglas con múltiples clubes, admitió: «¡Han sido mucho mejores sin nuestra interferencia!»

Ahora se ha informado que Ratcliffe se ha puesto bien en el mercado, con el informe mencionado anteriormente que indica que Sir Jim £ 173 millones está buscando lazos con el atuendo francés.

Sir Jim Ratcliffe e Ineos han sido contactados para hacer comentarios sobre la situación.

Amorim Sack ‘Fecha límite’

Ruben Amorim puede tener tres juegos para salvar su trabajo (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Manchester United puede posponer el despido del entrenador en jefe Amorim, incluso si saben que no es el candidato adecuado para guiar al equipo hasta el final de la temporada. Los portugueses escribieron un acuerdo de dos años y medio con los Red Devils hace menos de 12 meses con un salario de £ 6.5 millones por temporada.

Su acuerdo también contiene una cláusula de expansión de 12 meses, después de que estaba en el papel de apresurado después de que United había pagado £ 9.2 millones para liberarlo de su contrato. Y según el Daily Mail, el club tendría que compensarle £ 12 millones directamente si rechazan el jugador de 40 años antes de llegar al curso durante un año.

Su equipo de entrenamiento también puede hacer cola para un pago. Esto puede conducir a Ratcliffe e INEOS posponiendo cualquier decisión de despedirlo hasta después del 1 de noviembre, si su pago disminuye, lo que puede resultar en ahorros considerables.

Los siguientes tres juegos contra Chelsea, Brentford y Sunderland pueden ser esencialmente la última oportunidad de Amorim para salvar su trabajo. Mientras tanto, Ratcliffe ahorrará con mucho dinero, ya que el club ya ha gastado una increíble compensación de £ 54 millones en los cinco gerentes que han despedido desde que se fue Sir Alex Ferguson.

Enlaces de Newcastle de Mainoo

Kobbie Mainoo está frustrado por sus posibilidades en el Manchester United (Imagen: Jacques Feeney/Getty Images)

En otras noticias, se dice que Newcastle es la situación de la supervisión de Kobbie Mainoo y puede hacer una oferta en el centrocampista en la ventana de transferencia de enero. Según TalkSport, Eddie Howe es conocido como fanático del jugador.

Mainoo, de 20 años, quería salir de United antes del día de la fecha límite de transferencia después de perder su lugar de partida bajo Amorim. Los Red Devils, sin embargo, evitan que su graduado de la Academia completara un posible traslado de £ 50 millones a Napoli, donde Scott McTominay se ha emborrachado desde que dejó el club.

El joven se quedó en el sofá nuevamente durante la derrota por 3-0 del domingo en el Derby de Manchester. Eso solo habrá aumentado sus frustraciones después de jugar solo por 73 minutos en la Premier League después de esta temporada, a pesar de que es un titular regular entre el manager anterior Erik Ten Hag.