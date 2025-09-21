Man United News: Club Legend quiere devolver la gerencia mientras se enciende la furia de transferencia

Las últimas noticias de Rond Manchester United cuando Sir Jim Ratcliffe recibe un mensaje sobre la esperanza del club sobre éxito y dos ex estrellas de Red Devils comienzan nuevos capítulos

Sir Jim Ratcliffe ha recibido un mensaje sobre los planes de Manchester United para el futuro (Imagen: Michael Regan – UEFA, UEFA a través de Getty Images)

Manchester United puede tener el dinero salpicado en la ventana de transferencia de verano, pero los Red Devils todavía se enfrentan a una empinada subida de regreso a la cima del fútbol inglés. A pesar del copropietario Sir Jim Ratcliffe, que supervisa importantes inversiones en la nueva línea de frente de United y portero Senne Lammens, las nuevas caras no tuvieron un éxito inmediato para el equipo de Ruben Amorim.

Antes de su colisión con Chelsea el sábado, United tenía en promedio solo un punto por partido de liga desde que Amorim tomó las riendas en noviembre. Los finalistas de la temporada anterior de la Europa League también vieron una ruta a los cubiertos cortados temprano y sufrieron una sorprendente derrota contra Grimsby en la Copa Carabao.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, el director de fútbol de United, Jason Wilcox, dio una actualización sobre cuándo los fanáticos pueden anticipar un regreso a los días de gloria del club. En otras noticias, dos ex estrellas del United van a nuevos capítulos en su carrera. Según los informes, Ryan Giggs es tomado de su papel en Salford City, mientras que el ex alero de los Red Devils Anthony Martial Pen ha puesto en papel con un nuevo equipo.

Jason Wilcox sobre el futuro del Manchester United

Las sesiones de firma de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko llevaron a una considerable emoción a los fanáticos del United, lo que fortalece las opciones de ataque del club. Sin embargo, el director de fútbol de United advirtió tanto a la jerarquía del club como a los seguidores que todavía hay mucho trabajo por hacer.

«Este club es simplemente un hermoso club de fútbol y soy un privilegiado extraordinario», dijo Wilcox durante una cena de gala para el 40 aniversario de la Asociación de Jugadores del Manchester United. «Solo rezo para que tengamos la oportunidad de darle la vuelta. Realmente tengo la sensación de que no» volveremos a ganar «, es» cuando volveremos a ganar «.

Jason Wilcox ha discutido el futuro del Manchester United (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

«Tomará tiempo, no es una solución rápida, especialmente ahora con el [profitability and sustainability] Regulaciones. Tuvimos que cambiar el equipo de juego. Hemos hecho muy buenas adiciones este verano. A veces, obtener jugadores del equipo es tan importante como los jugadores que traes.

«Tenemos que tratar de traer la cultura y el respeto de regreso a Man United», agregó Wilcox, después de que fue al director del fútbol en diciembre de 2024 «. Ya sea que trabajes para Man United o juegas contra Man United, sientes que eres parte de algo especial.

«Eso es lo que intentamos traer. Estoy extremadamente orgulloso, estoy extremadamente privilegiado, pero también estoy extremadamente frustrado porque no podemos repararlo lo suficientemente rápido».

Según los informes, Ryan Giggs salió de Salford City (Imagen: Jan Kruger/Getty Images)

Ryan Giggs se esfuerza por el trabajo del gerente

The Sun informa que United Legend Giggs ha dejado su puesto como director de fútbol de Salford City. Se sugiere que Giggs ha disminuido de sus deberes que supervisan los asuntos de fútbol del club, junto con el asistente del gerente Karl Robinson durante las competiciones, mientras se esfuerzan por regresar a la gerencia.

El ex gerente de Gales Giggs, quien llevó a su país a la calificación de la Eurocopa 2020, se convirtió en licencia en noviembre de 2020. Finalmente se deshizo de su papel en junio de 2022. En 2021, Giggs se enfrentó a acusaciones de abuso y coerción y comportamiento controlador, lo que él negó. Un jurado no pudo llegar a un juicio y se dejó un nuevo proceso en 2023, por lo que se liberó a RiGs de todos los cargos.

A principios de este año, el hombre de 51 años expresó su deseo de regresar a la gerencia. «Tuve el período como gerente de Gales y me encantó», compartió en enero con BBC Radio Manchester. «Al final quiero volver a la administración. La jornada todavía estoy tan emocionado como siempre, probablemente más que nunca».

Anthony Martial fue presentado como jugador de Monterrey (Imagen: Julio Cesar Aguilar/AFP a través de Getty Images)

La controvertida transferencia de Anthony Martial

En otras noticias, Anthony Martial, quien se convirtió en el adolescente más caro del mundo cuando llegó a United desde Mónaco en 2015 por £ 36 millones, nuevamente en los titulares. Diez años después de su transferencia récord, Martial causó una conmoción después de completar un traslado al club mexicano Monterrey.

El equipo rival Liga MX Pumas creía que ya habían cerrado un acuerdo para Martial. Después del cambio de 29 años a Monterrey, un miembro del equipo de reclutamiento de Pumas exigió una disculpa de él.

«No es el agente el que decide, es el jugador. No sé si se produce por dinero, tal vez ha analizado otras situaciones y tenía derecho a tomar su decisión», dijo Miguel Mejia Baron en el canal de televisión mexicano Tudn, según lo informado por Talksport. «Tal vez fue una disculpa».

En un sorprendente giro de los acontecimientos conocidos al director de estrategia deportiva de Pumas, Eduardo Saracho, que el club solo descubrió que habían perdido al delantero cuando fue presentado como jugador de Monterrey. «Comenzamos a discutir la situación de Anthony hace semanas», dijo Saracho a Tudn.

«Entramos en negociaciones con su club, nos permitieron hablar con Aek Atenas, tuvimos algunas reuniones de zoom y llamadas telefónicas, haciendo un acuerdo.

«Hemos llegado a un acuerdo provisional, fue una propuesta formal, hicimos todo lo que preparó todo. Y luego, tal como descubrió, hubo este silencio incómodo. Llegará a este punto donde, en principio, tiene un acuerdo, luego este silencio, y luego ‘boom’, se publicó el anuncio de Monterrey».