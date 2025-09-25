Manchester United está fuera de la ventana de transferencia, pero eso no les impide completar algunos acuerdos antes de la apertura del mercado de enero

Director del fútbol de Manchester United Jason Wilcox da la mano con el nuevo director de la academia Stephen Torpey del club en Carrington (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Según los informes, el Manchester United está muy cerca de completar una transferencia para el centrocampista senegalés de 17 años Mouhaed Dabo.

Según África Foot, Dabo ha sido juzgado recientemente en Carrington, mientras que United continúa ampliando su red de exploración para la próxima generación de jugadores. Se supone que el centrocampista central, que también es el líder del equipo nacional de Senegal U17, causó una impresión en los formadores de un decreto unido durante un proceso.

Dabo se encuentra actualmente en los libros de Be Sport Academy que han tenido lazos con Barcelona en el pasado. Y aunque se afirma que el centrocampista está en el radar del club catalán, se cree que United está a punto de completar el acuerdo.

Es interesante que se cree que el «talento y madurez crudo» de Dabo ha convencido al equipo de reclutamiento de que concluya al jugador senegalés. Si se completa United de Deal, es probable que paguen una ‘tarifa mínima’ por Dabo que se puede pagar al menos diez veces si logra continuar con el primer equipo.

Aunque Dabo seguramente ingresaría a la Academia en United, es aún más prueba de que los Rojos están mirando hacia el futuro con su política de reclutamiento. Anteriormente, INEOS habló con preferencia sobre la idea de firmar a los jugadores a una edad temprana y desarrollarlos en las estrellas del futuro.

Sir Jim Ratcliffe habló en el CEO de la Cumbre de Times en junio de 2024 y se propuso asegurarse de que firmar nombres familiares no volvería a la cima. «No creo que la solución sea para una [Kylian] Mbappe «, explicó.

«Somos más base que eso. Un jugador no va a resolver el problema en el Manchester United.

«Lo primero que tenemos que hacer es construir un equipo equilibrado y finalmente finalmente terminarlo con uno o dos jugadores como Mbappe. Se necesitan dos o tres ventanas de verano para llegar a un lugar mejor».

Hasta ahora, INEOS ha tenido dos ventanas de transferencia de verano completas desde que los comentarios de Ratcliffe y el jurado no son para el reclutamiento que han podido completar. United volverá a la acción el sábado cuando visiten Brentford en la Premier League.

