Man United -Midfielder Target rompe el silencio sobre la decisión de transferencia con respuesta helada

Manchester United Transfer News como Morten Hjulmand ofrece una actualización sobre su futuro después de una estadía al Sporting CP este verano

Morten Hjulmand (Imagen: Getty Images)

Manchester United Transfer -Target Morten Hjulmand se ha negado a comentar sobre las especulaciones sobre su futuro después de que no haya obtenido un cambio de Sporting CP.

Hjulmand fue uno de los centrocampistas en relación con un traslado a Old Trafford en la ventana de transferencia de verano. A pesar de las alarmas en la sala de máquinas de Ruben Amorim, las noticias de Manchester Evening entienden que el club no ha considerado una prioridad como una prioridad.

La estrella de CP Sporty está inclinada para reunirse con Amorim en United después de trabajar con los portugueses en Lisboa. Hjulmand apareció nuevamente como una posible adición en la ventana después de que United tenía un precio de un movimiento para Carlos Baleba.

Tottenham y la Juventus también mostraron interés, pero su enfoque se colocó en otro lugar antes de que la ventana cerrara el lunes por la noche.

El martes, se le preguntó al joven de 26 años sobre su futuro y los enlaces de transferencia después de una conexión con el equipo nacional danés para el descanso internacional de este mes. Sin embargo, era reacio a ser atraído en especulación.

«Ahora dices rumores. Y no me relaciono con los rumores», dijo a través de Ekstra Bladet. «Me relaciono con el hecho de que tendría que comenzar en el deporte y volver a poner en forma después de las vacaciones. He llegado y hemos tenido varios partidos realmente buenos, donde creo que hemos actuado a un buen nivel, aunque finalmente perdimos el fin de semana.

Morten Hjulmand de Sporting CP (Imagen: Getty Images)

«Realmente no quiero responder si he tenido algo específico que decir».

Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Mason Mount y Kobbie Mainoo son las opciones en el mediocampo para United. Fernandes y Casemiro comenzaron esta temporada con los tres partidos de la Premier League.

Se supone que Mainoo pidió que dejara préstamo en las últimas fases de la ventana, pero su solicitud fue bloqueada. Desde entonces, Amorim ha revelado que el internacional inglés está compitiendo con Fernandes por un lugar en el centro del campo.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.