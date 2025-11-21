Man United más reciente: Ruben Amorim insta al equipo a resolver el problema mientras la estrella le dice que su futuro ha terminado

Las últimas noticias de Old Trafford mientras el Manchester United se prepara para regresar a la acción de la Premier League contra el Everton el lunes por la noche.

Rubén Amorim ya identificó el problema del Manchester United en el arbitraje de partidos (Imagen: (Foto de Carl Recine/Getty Images))

Rubén Amorim ya ha destacado dónde debe mejorar el Manchester United de cara a su próximo regreso a la Premier League.

Después de una racha invicta de cinco partidos, el United recibe al Everton el lunes con una victoria que potencialmente podría llevarlos a los lugares de la Liga de Campeones. Con un ambiente positivo en Old Trafford por primera vez desde que el técnico portugués llegó en noviembre del año pasado, ha expuesto públicamente el problema que debe abordar para continuar la tendencia alcista.

Mientras tanto, a un jugador del United se le ha informado que su tiempo en el club efectivamente ha terminado, mientras echamos un vistazo a las últimas noticias de los Red Devils.

Veredicto de André Onana

Andre Onana jugó sólo un partido para el United esta temporada (su sorprendente derrota ante Grimsby Town) antes de mudarse al Trabzonspor en calidad de préstamo en septiembre. Con un buen desempeño de Senne Lammens en la portería, el ex favorito del United, Gordon Strachan, cree que los días de Old Trafford casi han terminado para el camerunés.

El escocés dijo a Esports News: «Creo que Andre Onana jugó su último partido con el Manchester United. En el United tienes que estar presente en la portería, ya sea físico, actitud o carácter, tienes que estar presente. No creo que él tuviera eso cuando jugaba para el Club».

André Onana solo ha jugado un partido con el United esta temporada (Imagen: Getty Images)

«Un gran problema para mí es que no estoy seguro de que Onana realmente quisiera jugar en Old Trafford. Parecía que preferiría estar en otro lugar y eso podría ser lo que necesita para empezar a disfrutar del fútbol de nuevo».

«En ningún momento pensé que disfrutaba jugando para el United. Me sorprendería verlo jugar para el club nuevamente. Creo que en ese sentido su carrera en el United ha terminado».

El problema de mentalidad de Amorim

A pesar de tener su racha invicta más larga desde que asumió el cargo en Old Trafford el año pasado, Amorim sigue preocupado por algunos aspectos del desempeño de su equipo. El patrón de actuaciones dominantes en la primera mitad, seguidas de actuaciones mediocres en la segunda mitad, se ha convertido en un problema recurrente para los Red Devils.

Las actuaciones inconsistentes contra Brighton, Nottingham Forest y Tottenham Hotspur han convencido a Amorim de que es necesario abordar la mentalidad de su equipo para proteger su ventaja. Cuando se le preguntó sobre los motivos de estas fluctuaciones, explicó a la Premier League: “Creo que estamos perdiendo intensidad.

Rubén Amorim vive la racha invicta más larga de su carrera en el United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

«Creo que tenemos algunos problemas en los dos partidos que perdimos. Perdemos a Casemiro con algo de dolor, Harry Maguire igual. Son jugadores importantes, no sólo por su forma de jugar y la experiencia que tienen, las jugadas a balón parado y la gente no tiene eso en cuenta.

«Creo que cuando tenemos ventaja perdemos la sensación de que queremos seguir presionando de la misma manera. Tuvimos eso contra Brighton hasta que marcamos el primer gol. Así que son muchas cosas juntas».

«Pensamos en ‘no sufrir un gol’ y nuestra mentalidad debe ser ‘tenemos un objetivo, tenemos que lograr otro objetivo y tener la oportunidad de terminar el partido’. Así que es mental, pero también físico, tenemos que mejorar en ese aspecto también».

Rashford calificado de «increíble»

Casi 12 meses después de su última aparición con el Manchester United, Marcus Rashford ha redescubierto su mejor forma esta temporada en el Barcelona. Con quince goles en dieciséis partidos en todas las competiciones, la recuperación del jugador de 28 años le ha valido una convocatoria para la selección de Inglaterra.

El delantero sumó dos partidos internacionales más con su país durante el reciente parón internacional, y fue Rashford quien dejó la mayor impresión en Eberechi Eze, con la estrella del Arsenal demostrando cuán talentoso es realmente su compatriota.

Marcus Rashford vuelve a ser un habitual de Inglaterra (Imagen: Francesco Scaccianoce – UEFA/UEFA vía Getty Images)

Eze dijo en el podcast Beast Mode On: «Siempre supe que es un buen jugador, pero durante ese primer campamento recuerdo que me fui pensando: ‘Está bien, este tipo es parte de otras cosas'».

«La forma en que golpea la pelota. La forma en que corre con la pelota, la forma en que opera también lo es. Es un jugador increíble, increíble. Y entonces, no, seré honesto, disfruto viéndolo».