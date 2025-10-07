Man United más nuevo: Ruben Amorim Sack Veredicto como advertencia de ‘Historia de desaparición’ enviada

El gerente del Manchester United, Ruben Amorim, está actualmente a salvo en su trabajo después de vencer a Sunderland, mientras que el club ha sido advertido de que su «historia desaparece»

Se dice que Ruben Amorim podría haber sido despedido si Man United perdiera lo suficientemente mal a Sunderland (Imagen: Gareth Copley, Getty Images)

Ruben Amorim continuará su papel de gerente del Manchester United al menos en las próximas semanas después de la victoria sobre Sunderland. La presión se alivió en Old Trafford después de obtener una tercera victoria consecutiva en el hogar, aunque la especulación ha sugerido que otro resultado podría haber llevado al despido de Amorim.

La adquisición de verano Benjamin Sesko anotó uno de los dos goles de United el sábado y ha ganado el reconocimiento ganado de un determinado ícono del club. Mientras tanto, otro ícono de United ha expresado su preocupación por la «historia desaparecida» del club después de una representación decepcionante en el último equipo inglés.

Sin embargo, hay desarrollos más alentadores, con informes que sugieren que los Red Devils ya estaban progresando hasta la conclusión de un acuerdo de £ 44 millones antes del verano siguiente. El Manchester Evening News Investiga todo esto y más en el último resumen de United News.

Amorim podría haber rechazado los resultados ‘locos’

Después de solo dos victorias de sus primeros seis partidos de la Premier League y una impactante eliminación de la Copa Carabao de Grimsby, Amorim ha enfrentado este período con un control creciente. Pero el éxito del sábado contra Sunderland trajo la dirección al décimo y redujo parte de esa presión cuando se rompe un fútbol doméstico durante las próximas dos semanas.

Sin embargo, Sir Jim Ratcliffe e Ineos vigilan de cerca la situación de gestión. Esto es después de que el periodista Fabrizio Romano indicó una pérdida que todavía es una gran pérdida para el recién llegado Sunderland puede haber demostrado ser suficiente para terminar con Amorim.

«Lo que sucede es que Man United ganó el partido contra Sunderland y cerró toda la especulación, al menos para las próximas semanas, para Ruben Amorim», dijo Romano en su canal oficial de YouTube. «Entonces van a relajar el descanso internacional.

«El nuevo arquero, Senne Lammens, finalmente comenzó y obtuvo una pizarra limpia, y por lo tanto un muy buen comienzo para Lammens y un muy buen resultado para Amorim. Como te dije, el hombre United Amorim no dispararía, incluso si Man United perdiera el partido contra Sunderland. Incluso en ese caso no sería despedido.

Mason Mount anotó el primero de United contra Sunderland para iluminar la carga de su gerente (Imagen: 2025 Getty Images)

«Ese era el plan de Man Utd, a menos que sucedieran cosas completamente locas, como perder, no sé, 3 o 4 o 5-0. Pero, por ejemplo, perder el juego, no sé, 1-0, 2-1, 3-2, algo así, Amorim no sería despedido».

£ 44 millones firma «casi garantizado» antes de 2026

En el capítulo más nuevo de ‘United Players Flouring of Old Trafford’, el tempo del Renacimiento de Rasmus Hojlund recolectó en Napoli. El delantero de Dinamarca arrojó al ganador en una victoria por 2-1 sobre Génova el domingo y tomó su conteo a cuatro goles en seis viajes desde que estaba prestado del equipo de Antonio Conte en préstamo.

United ya ha asegurado un reemplazo en Sesko, por lo que sería lógico vender Hojlund el próximo año si se ofrece el precio correcto. Napoli tiene el primer rechazo de su firma después de un costo de compra de £ 38.2 millones para el próximo verano, con £ 5.2 millones para el préstamo estacional.

Rasmus Hojlund ama la vida en la Serie A (Imagen: Getty Images)

Romano ha especulado que el impresionante comienzo del ex delantero de Atalanta de la temporada de la Serie A ya está ganando a los tomadores de decisiones en Nápoles. A menos que se retiren del acuerdo obligatorio como lo hizo Chelsea el verano pasado con Jadon Sancho, parece que el acuerdo de £ 43.4 millones continuará.

En su último debtrie de YouTube, Romano dijo: «Además de la obligación que activan o no, Napoli quiere mantener al jugador. Napoli Trust Rasmus Hojlund. Napoli ve a Hojlund como parte de su proyecto a largo plazo, y por lo tanto es un préstamo con una compra de esta opción».

United Icon Slams Slams «Sandlijk» Registro internacional

Gordon Hill fue cubierto seis veces por Inglaterra mientras estaba en Old Trafford (Imagen: Getty Images)

Además de Marcus Rashford, actualmente no hay un jugador en United que haya sido llamado al último equipo inglés. Incluso entonces, Rashford actualmente es una impresión en préstamo en Barcelona y parece poco probable que alguna vez regrese.

United terminó una carrera de 48 años cuando no tuvieron un jugador que fue mencionado en el equipo inglés de octubre de 2024. Y esta tendencia ha continuado bajo Amorim, para la gran consternación del antiguo extremo de United y la seis veces internacional Gordon Hill de Inglaterra.

Respondiendo a la reciente selección de Thomas Tuchel, colocó a X: «Si lo que se me dijo, no hay hombre del equipo inglés en el equipo inglés aparte de Rashford que no es [at] Man Utd, es absolutamente vergonzoso y me dice que la historia de mi club está desapareciendo. Espero que no. «

Sesko hace la vida más fácil para tres estrellas del United

Wayne Rooney, uno de los mayores atacantes de United, sabe algunas cosas sobre la evaluación de la calidad de los huelguistas. Por lo tanto, debe haber sido un honor para Sesko escuchar al máximo anotador de todos los tiempos de United que lo premia este fin de semana.

Fue el rápido pensamiento del esloveno para el gol que los Red Devils colocaron dos en casa contra Sunderland para asegurar los tres puntos. Rooney respondió al último desempeño de Sesko y, en particular, enfatizó a tres compañeros de equipo que se benefician de su presencia.

Sesko ahora ha anotado en partidos de competencia consecutivos para Man United (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

«Creo que es un puñado, y creo que usa bien su cuerpo, desafía las bolas», dijo en el espectáculo de Wayne Rooney. «Lo hace más fácil [Bryan] Mbeumo, [Matheus] Cunha cuando él es, o la montaña para correr detrás de él, así que creo que eso es claramente algo en lo que han trabajado.

«Está claro que obtener otro objetivo lo ayudará, por lo que la victoria fue enorme para todos los jugadores y para el gerente, y fue necesaria desesperadamente».

Después de su primer gol de la Premier League en la reciente derrota en Brentford, Sesko ahora ha encontrado el fondo de la red en juegos sucesivos. Los proponentes esperarán que el descanso internacional no interrumpa este impulso.

