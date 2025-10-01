El tiempo de Ruben Amorim como entrenador en jefe de Manchester United es nada menos que una pesadilla y le traemos las últimas noticias sobre los Red Devils mientras la especulación aumenta sobre su potencial saqueo

El tiempo de Ruben Amorim marca el Manchester United como entrenador en jefe (Imagen: Vince Mignott/Getty Images)

El miserable término de la oficina de Ruben Amorim podría terminar rápidamente, si los informes recientes son algo para pasar.

El ya malo comienzo del entrenador en jefe portugués de la temporada empeoró el sábado pasado cuando United sufrió una derrota por 3-1 en Brentford. Marcó la derrota de la Premier League de la Darrd de Amorim en sus primeros seis juegos de la temporada, después de que también vio a su equipo de la Copa Grimsby Town Carabao.

La creciente presión sobre el jugador de 40 años, que fue nombrado hace solo 11 meses, condujo a especulaciones sobre posibles sucesores, con nombres como Andoni Iraola, Xavi, Gareth Southgate y Oliver Glasner.

United significa un partido diferente de la Premier League con un nuevo doctorado pero un impresionante equipo de Sunderland este sábado en Old Trafford. Y ahora estamos viendo dos desarrollos recientes sobre el gerente de los Red Devils.

Amorim confirma el zirkzee -fout

Joshua Zirkzee podría venderse a Como en enero (Imagen: Getty)

A pesar de que anteriormente expresó su apoyo al delantero de la lucha libre, Amorim parece haber admitido que United cometió un error el año pasado cuando firmó a Joshua Zirkzee, donde se dice que el entrenador principal descarga al holandés.

Zirkzee, de 24 años, se unió a Bolonia en un acuerdo de £ 36 millones, mientras que Erik Ten Hag todavía estaba al timón. Tuvo una temporada de debut decepcionante, en la que solo ha entregado tres goles de liga en 32 actuaciones y ha encontrado que este tiempo de juego de temporada es difícil de meter en Amorim, pero solo comenzó una vez.

A pesar del contrato de Zirkzee hasta junio de 2029, parece haber surgido como objetivo para el CESC Fábregas como antes de la ventana de transferencia de enero. La publicación italiana Corriere Como reclama el lado de la Serie A, que terminó el décimo temporada la temporada pasada y actualmente es octavo después de cinco juegos, le gustaría cerrar un acuerdo con United.

El informe establece que la ex estrella del Arsenal y Chelsea Fábregas es una revisión de su equipo en la próxima ventana de transferencia, donde Zirkzee es parte de esos cambios. Al mostrar la voluntad de que Zirkzee se vaya, parece que Amorim ha perdido toda la confianza en el atacante.

Red Devils Boss sabe ‘Casi es un juego sobre’

Un experto en lenguaje corporal dice que Amorim parece ser un hombre consciente de que sus días estaban contados en Old Trafford. El entrenador en jefe ha logrado una caminata decepcionante de 34 puntos de 33 juegos desde que tomó las riendas en noviembre pasado.

Sus emociones han sido claramente visibles en la línea de banda, parecen algunas y frustradas semana en semana. Ahora el especialista en lenguaje corporal Darren Stanton ha analizado la actitud de Amorim durante la reciente pérdida de Brentford y ofrece su interpretación de lo que dice sobre su estado mental mientras lucha por permanecer en el trabajo.

Con respecto a la actitud de Amorim en cuclillas, que comenzó en diferentes puntos, Stanton dijo a los hombres a través de OLBG: «El espacio está muy relacionado con la emoción interna de alguien. Puedes verlo en cuclillas en una posición fetal, casi como lo que hace un bebé. Imagine que alguien sería derrotado.

Amorim no pudo ocultar su depresión durante la derrota en Brentford (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

«Entonces, en realidad, esto es lo peor que he visto. Cadrado con las manos en la cabeza es la personificación de la depresión, la negatividad y la sensación muy, muy mal. Inmediatamente me dice que está emocionalmente en el peor lugar donde ha estado en el papel desde que comenzó el papel».

Amorim también fue visto con la cabeza y colocó su mano en la parte posterior de su cuello. Stanton se dio cuenta: «Esa es también la última gestación pacificante. El hecho de que él bautó la cabeza hacia abajo … cuanto más espacio tomemos, cuando queremos mostrar con orgullo, nuestros hombros estarán de regreso, sonreiremos y nuestra cabeza estará despierta. Pero con Ruben Amorim, deja que su cabeza se bautice en la parte posterior de la cabeza y la mierda de la espalda de la espalda». «.». «.». «.». «.». «.». «.

La depresión de Amorim también fue clara en el banquillo, con Stanton, quien explicó: «Con Ruben Amorim sentado en su silla, es como si casi estuviera rezando. Se hace pequeño y creo que dentro de los tres o cinco días, creo que se habría ido. Si pudiera demostrar una serie de expresiones que alguien podría probar dónde alguien estaría en uno de los mejores».