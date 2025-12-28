Man United lo último: Ruben Amorim retrasa la decisión de transferencia mientras la firma rompe el silencio

Resumen de noticias del Manchester United mientras Ruben Amorim reflexiona sobre despedir a un delantero y un fichaje entrante habla de su visita al club

Rubén Amorim tiene mucho en qué pensar de cara al mercado de fichajes (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA, Getty Images)

El Manchester United se prepara para un período crucial, tanto dentro como fuera del campo. Los Red Devils lograron una dura victoria por 1-0 sobre el Newcastle United en el Boxing Day, y otra victoria contra los Wolves el martes podría terminar un año desafiante con una nota positiva.

En algún momento, Rubén Amorim pudo haberse preguntado si se vería a sí mismo como jefe del United en 2026, dado el terrible comienzo de temporada del equipo. Sin embargo, el técnico portugués ha conseguido estabilizar la situación y el United parece más fuerte que hace un año.

El próximo año podría traer más cambios en Old Trafford, con el futuro de varios jugadores incierto. Con la ventana de transferencia acercándose, aquí hay un resumen de las últimas noticias del United…

El rompecabezas Zirkzee de Amorim

Según múltiples fuentes, la Roma habría hecho una oferta oficial para fichar al delantero Joshua Zirkzee. Se dice que el club de la Serie A propuso un contrato de cesión con obligación de compra.

Si bien parece claro que el holandés no está en los planes a largo plazo de Amorim, el entrenador debe decidir si está dispuesto a dejarlo marchar el próximo mes, especialmente con Bryan Mbeumo y Amad Diallo ausentes en la Copa Africana de Naciones.

Si bien se informó que se recibió una oferta de préstamo, el United se está tomando un tiempo para considerar sus opciones antes de tomar una decisión final sobre el futuro de Zirkzee. El jugador de 24 años, que, según se informa, está interesado en hacer el movimiento en Italia, salió del banquillo contra el Newcastle, pero tuvo problemas para causar impacto mientras el United buscaba proteger su ventaja.

El futuro de Zirkzee sigue siendo incierto (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Mbeumo de Camerún y Amad de Costa de Marfil se enfrentan en un partido de grupo el domingo después de que ambos registraron victorias en sus primeros partidos. Hay muchas posibilidades de que ambos países puedan continuar en lo más profundo del torneo, lo que podría mantenerlos alejados de las funciones del United hasta finales de enero, lo que dejaría a Amorim con un dilema.

El nuevo fichaje rompe el silencio

El posible recluta Cristian Orozco ha descrito su traslado al United como un sueño de infancia hecho realidad. El joven colombiano se incorporará al club en julio cuando cumpla 18 años.

United ha ampliado significativamente sus esfuerzos de reclutamiento. A principios de este año compraron a Diego León, de 18 años, de Cerro Porteño en Paraguay y posteriormente se mudaron a Orozco.

El mediocampista de 17 años actualmente representa al Fortaleza CEIF en su país natal y llevó a Colombia U17 a la final del Campeonato Sudamericano en abril. El cliente potencial visitó recientemente Manchester y quedó profundamente impresionado con lo que vio.

Cristian Orozco se marchará al United el próximo verano (Imagen: Noushad Thekkayil/NurPhoto vía Getty Images)

Dijo: «Para ser honesto, todo fue muy bien. Miré alrededor de la ciudad. Todo era hermoso. Pude ver las instalaciones y el estadio. Realmente estoy cumpliendo un sueño de la infancia. Fue una gran experiencia».

«Mi expectativa en este momento es aprender mucho inglés. Me di cuenta de que esto es muy importante. Quiero llegar lo más rápido posible, aprender y adaptarme. Eso es lo que se necesita para demostrar mi nivel allí, lo que puedo hacer.

«Sé que con mis capacidades puedo ser la clave, con la fuerza y ​​la técnica que tengo. Soy muy joven y tengo que adaptarme».