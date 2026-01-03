Man United lo último: Ruben Amorim confirma los planes de transferencia de enero y el cambio de sentido de Kobbie Mainoo

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha revelado su posición en el mercado de fichajes de enero antes del choque contra el Leeds.

El Manchester United se prepara para otra gran prueba el domingo (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

El Manchester United buscará volver a ganar en forma cuando se enfrente a su rival Leeds United el domingo. El United ha tenido resultados mixtos durante el período festivo, con una victoria, un empate y una derrota en sus últimos tres partidos.

Después de una difícil derrota por 2-1 ante el Aston Villa a mediados de diciembre, el equipo de Rubén Amorim parecía haber recuperado el ritmo con una victoria en el Boxing Day sobre Newcastle, manteniendo su sólido historial festivo. Sin embargo, un empate 1-1 contra los Wolves (que consiguieron sólo su tercer punto de la campaña en el empate en Old Trafford) detuvo el progreso del United.

El Leeds es el próximo rival el domingo, antes de un viaje a Burnley y un empate en la tercera ronda de la Copa FA con Brighton. Luego viene el desafío de los partidos consecutivos contra Manchester City y Arsenal mientras el United busca ascender en la tabla.

Aquí, Noticias de la noche de Manchester resume las últimas novedades de Old Trafford.

La actitud de Rubén Amorim hacia las transferencias en enero

Ruben Amorim no tiene previsto ningún movimiento en enero (Imagen: Stu Forster/Getty Images)

Rubén Amorim confirmó que el United no tiene planes de hacer negocios en la ventana de transferencia de enero. De cara al partido contra el Leeds, el técnico portugués reconoció que su equipo está en una buena posición en la liga, aunque las cosas pueden cambiar bastante rápido.

Amorim dijo: «La ventana de transferencia no va a cambiar. No estamos en conversaciones para hacer ningún cambio en la plantilla. Hay un proceso, hay una idea, eso continuará.

«Estamos cerca de clasificarnos para la Liga de Campeones, pero también estamos casi ocho equipos detrás de nosotros».

Cuando se le preguntó si algún jugador actual del United había expresado su deseo de irse, el jugador de 40 años dijo: «No, ninguno de ellos. No espero que vengan a preguntarme [to leave]».

Cambio de sentido de Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo se dedica a su club juvenil (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Según los informes, Kobbie Mainoo sigue confiando en que protagonizará el Manchester United a pesar de las especulaciones sobre una posible salida de Old Trafford. El juvenil experimentó un avance notable con Erik ten Hag, aunque su relación con Amorim resultó más desafiante.

Según The Sun, surgieron tensiones entre los representantes de Mainoo y Amorim antes de que el medio hermano del centrocampista vistiera una camiseta de ‘Free Kobbie Mainoo’ en Old Trafford en diciembre de 2025.

A pesar de esta relación tensa (y del gran interés de otros clubes), Mainoo ha dado un giro y sigue comprometido a revivir su carrera en el United. Amorim ha dejado claro que el jugador de 20 años no se irá, después de haber evitado una cesión el verano pasado y ahora ha confirmado su intención de retener a toda su plantilla en enero.

Mainoo espera asegurarse un tiempo de juego crucial después de recuperarse de una lesión mientras Inglaterra se prepara para la Copa del Mundo del próximo verano. El centrocampista podría ser seleccionado en el equipo de Thomas Tuchel si logra reincorporarse al equipo de Amorim en las últimas etapas de la temporada.