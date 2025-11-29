Man United lo último: la estrella del Real Madrid vinculada con una transferencia de £ 105 millones como actualización doble proporcionada

La estrella del Manchester United, Rubén Amorim, se verá obligado a realizar una serie de cambios para el partido del domingo contra el Crystal Palace.

Rubén Amorim habló de los problemas de su equipo (Imagen: VCG, VCG vía Getty Images)

La racha invicta del Manchester United terminó en Old Trafford el lunes por la noche. Un tenaz equipo del Everton logró asegurar una victoria por 1-0 a pesar de verse reducido a 10 hombres durante la mayor parte del partido.

La naturaleza despiadada de la Premier League significa que hay poco tiempo para pensar en la derrota. El United buscará recuperarse cuando se enfrente al Crystal Palace, quinto clasificado, el domingo.

Según los informes, el técnico Ruben Amorim está considerando ingresar al mercado de transferencias para abordar las deficiencias del United y habló sobre los problemas del equipo antes de su viaje a Selhurst Park. Éstos son algunos de los últimos titulares de Old Trafford.

Especulaciones sobre el Real Madrid

A pesar de fortalecer su alineación ofensiva con los fichajes de verano de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, el United no logró conseguir un nuevo fichaje en el centro del campo. No se debió a una falta de esfuerzo, ya que el club había expresado interés en Carlos Baleba del Brighton, pero su precio de £ 104 millones significó que el acuerdo no se materializó.

No hay duda de que el mediocampo del United necesita una renovación, especialmente ahora que Casemiro cumplió 34 años en febrero y Manuel Ugarte lucha por adaptarse a las exigencias de la Premier League, lo que le causa dolores de cabeza a Amorim.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Federico Valverde supuestamente tiene un amante entusiasta en Rubén Amorim (Imagen: Getty Images)

Según informan desde España, a través de TEAMtalk, el técnico portugués «planea hacer una oferta de 105 millones de libras» por Federico Valverde del Real Madrid. El jugador de 27 años disputó 341 partidos con Los Blancos durante sus ocho años en el Bernabéu, consiguiendo 14 trofeos importantes en el camino.

Sin embargo, se especula mucho sobre su descontento en Madrid con Xabi Alonso, que cuenta con el uruguayo como lateral derecho desde octubre debido a las lesiones sufridas por Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

Actualización sobre la lesión de Amorim

La preparación para el desafiante partido contra Palace ha estado lejos de ser ideal en el frente de las lesiones, y Amorim confirmó que Harry Maguire, Cunha y Sesko no estarán disponibles para el encuentro. Sesko, que se unió al United por £74 millones el verano pasado, sólo ha jugado seis partidos como titular en la liga esta temporada y ha marcado sólo dos goles.

Benjamin Sesko sigue afectado por su lesión de rodilla

El esloveno fue retirado durante el empate 2-2 contra el Tottenham Hotspur por un problema en la rodilla y posteriormente se retiró del servicio internacional a principios de este mes. Durante la rueda de prensa previa al partido del viernes, Amorim confirmó que seguirá sin su delantero. El técnico del United afirmó: «Sesko necesitará un poco más de tiempo, [Harry] Maguire lo mismo otra vez.»

Aliado en Glasner

La formación 3-4-3 de Amorim ha generado críticas durante su estancia en Inglaterra, aunque el técnico se ha mantenido firme en su planteamiento. El uso de Luke Shaw como central izquierdo en la derrota ante el Everton, con Shaw operando convencionalmente como lateral izquierdo, generó críticas de Gary Neville, quien cuestionó la elección táctica.

El próximo partido del domingo en Selhurst Park será un enfrentamiento con el sistema 3-4-3, ya que Oliver Glasner también prefiere este sistema. El técnico austriaco defendió el uso de la formación por parte de su homólogo y reconoció sus beneficios para el juego ofensivo del United.

El técnico del United tiene un aliado en Oliver Glasner (Imagen: Allstar 2025)

El técnico del Palace comentó: «Es muy divertido hablar del sistema 3-4-3 y creo que el United tiene el xG más alto de la Premier League para marcar goles. Su equipo ha cambiado, especialmente en ataque. Necesitaban más goles e invirtieron £200 millones comprando a tres jugadores en ataque».

«Ahora también tienen jugadores que pueden jugar muy intensamente [Bryan] Mbeumo. Para mí es impresionante verlo. Lo comparamos [their last meeting] hasta donde están ahora. Creo que su ritmo de trabajo es mucho mayor que el del año pasado y luego obtienen la recompensa».