Man United lo último: Harry Maguire hace una apelación de £ 500,000 a la semana mientras el defensor teme

Las noticias sobre el Manchester United siguen llegando con fuerza a medida que nos acercamos a la mitad del parón internacional.

Harry Maguire considera su futuro (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

A pesar del continuo avance internacional, nunca hay un momento aburrido en el Manchester United.

Después de una victoria crucial sobre Sunderland que colocó al United a seis puntos del primer puesto de la Premier League, los rumores de adquisición han resurgido inesperadamente gracias al magnate deportivo saudita Turki Al-Sheikh.

El presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita alimentó la especulación con una publicación en las redes sociales que insinuaba posibles inversiones. Aunque se cree que los Glazer podrían realizar una venta total por £ 5 mil millones, los conocedores del club supuestamente se sorprendieron con el anuncio de Al-Sheikh.

La potencia financiera de Oriente Medio intentó aclarar las cosas con otra publicación que decía: “Mi publicación sobre la posible venta del Manchester United significaba una cosa: el club se encuentra en etapas avanzadas de negociaciones con un nuevo inversor.

«Para ser claros, no soy el inversionista, ni ellos son de mi país. Estoy publicando esto como un fan que quiere que el acuerdo se lleve a cabo, incluso si no necesariamente tiene que ser así».

La atención pronto volverá a centrarse en los asuntos sobre el terreno de juego y en el desafío de visitar el Liverpool el próximo domingo, donde Ruben Amorim buscará conseguir victorias consecutivas por primera vez como técnico del United. Sin embargo, también se presta atención al futuro, examinando a los defensores en diferentes etapas de sus carreras…

Maguire está listo para quedarse

Harry Maguire podría rechazar una lucrativa oferta de Arabia Saudita para extender su carrera en el United.

El defensa, cuyo contrato en Old Trafford expira al final de la temporada, ha despertado el interés de los clubes Al-Ettifaq y Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que están dispuestos a pagarle unas 500.000 libras semanales.

Es una opción que el jugador de 33 años ha considerado seriamente a medida que se acerca el ocaso de sus días como jugador, especialmente porque el United ha mostrado poco entusiasmo por ficharlo en nuevos términos. Sin embargo, los Red Devils ahora están considerando ofrecerle a Maguire un contrato final, y las conversaciones se llevarán a cabo en las próximas semanas.

Se dice que Maguire es consciente de que mudarse a Arabia Saudita podría dañar sus perspectivas de continuar su carrera en Inglaterra después del Mundial, independientemente de si Thomas Tuchel u otro entrenador está a cargo.

Susto de lesión en el cielo

Las pausas internacionales son siempre períodos de ansiedad para los clubes. Es raro que los representantes internacionales del club regresen sin problemas.

La apasionante defensa Ayden Heaven sufrió una preocupante lesión durante los primeros compases del partido de Inglaterra Sub-20 contra Suiza el viernes. El joven de 19 años necesitó un tratamiento exhaustivo en el campo y, aunque inicialmente continuó, fue sustituido durante el descanso por precaución.

Ayden Heaven resultó herida mientras cumplía funciones internacionales (Imagen: FA a través de Getty Images)

Para alivio del United, el seleccionador de Inglaterra Sub-20, Ben Futcher, cree que la lesión no es especialmente grave. Dijo: «Ha cogido algo. No creo que sea tan grave, pero tendremos que ver cómo se recupera».

Heaven ha sido un habitual en el equipo del United esta temporada y se espera que participe en el partido contra el Liverpool.

