Man United lo último: el reclamo del vestuario presentado mientras el postor confirma el interés de adquisición

Resumimos las últimas noticias de Old Trafford mientras el Manchester United se prepara para regresar a la Premier League tras el segundo parón internacional de la nueva temporada.

La temporada del Manchester United ha sido una especie de montaña rusa hasta ahora, con el equipo todavía esforzándose por mantener la consistencia bajo el mando de Rubén Amorim.

La victoria por 2-0 del fin de semana pasado sobre el Sunderland proporcionó un breve resurgimiento y una dosis de positividad muy necesaria antes del parón internacional. Sin embargo, si bien la victoria fue alentadora, sólo se ven algunas deficiencias importantes.

El United ya ha sufrido tres derrotas en la Premier League esta temporada, y la humillante salida de Grimsby Town de la Copa EFL de la Liga Dos en agosto todavía duele.

También es importante señalar que su trío de victorias ligueras se produjo contra dos clubes recién ascendidos y un Chelsea que jugó la mayor parte del partido con diez hombres. Sin embargo, ha habido débiles signos de desarrollo en las últimas semanas.

El recluta de verano Benjamin Sesko anotó en partidos consecutivos, mientras que su compañero recién llegado Senne Lammens llamó la atención en su debut entre los palos contra los Black Cats. El plan táctico de Amorim también se está volviendo cada vez más reconocible, y el United a veces parece más hábil y coherente en la posesión que la temporada pasada bajo el mando del técnico portugués.

El próximo United afrontará una desafiante visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool, con la confianza aumentando gracias al reciente bajón de forma de los campeones. Aquí, HOMBRE Deportes proporciona las últimas actualizaciones sobre los Red Devils antes de que se reanude el fútbol nacional la próxima semana.

La afirmación de Lammen hecha

Senne Lammens presentó argumentos sólidos para convertirse en el portero número uno del United después de una actuación tranquila contra el Sunderland. Después de comenzar la temporada detrás del Altay Bayindir, el belga aprovechó su oportunidad de manera impresionante. Le dio al United su primera portería a cero de la temporada y mostró la autoridad tranquila que había faltado en la portería durante algún tiempo.

Especialmente con el balón en los pies y decisivo bajo presión, la actuación de Lammens puede haber ayudado a convencer a algunos de sus compañeros de equipo de que es el hombre adecuado para el puesto, en medio de informes de que no todos en el vestuario apoyaron inicialmente su llegada a Old Trafford el mes pasado.

Según GiveMeSport, partes del equipo habían «presionado fuertemente» para que la jerarquía del club fichara al portero del Aston Villa, Emiliano Martínez. El jugador de 33 años estuvo estrechamente vinculado con el United el verano pasado después de lo que pareció una emotiva despedida para los seguidores de Villa en el último día de la campaña anterior.

También se decía que los miembros del equipo secreto de Amorim admiraban a Martínez, pero el United finalmente optó por perseguir a Lammens. Sigue siendo incierto si el jugador de 23 años, que llegó procedente de Amberes por £18,2 millones el día límite, es consciente de esas primeras dudas. Cuando lo hace, sus exhibiciones sugieren que las está usando como combustible en lugar de frustración.

El postor reanuda las negociaciones de adquisición

Thomas Zilliacus ha indicado que está interesado en lanzar una opa sobre el Manchester United (Imagen: Getty)

La larga saga de propietarios del Manchester United no muestra signos de terminar, y el multimillonario finlandés Thomas Zilliacus ha confirmado una nueva intención de adquirir una participación en el club, o posiblemente el control total. El empresario de 61 años, seguidor del United de toda la vida, reveló que está preparando una propuesta renovada para atraer inversores, incluida la posibilidad de volver a formar equipo con el ex postor rival Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani.

Zilliacus había liderado previamente un grupo respaldado por fanáticos durante el proceso de venta de 2023, aunque su última oferta no cumplió con la fecha límite, ya que Ineos de Sir Jim Ratcliffe aseguró una participación minoritaria del 27,7 por ciento y tomó el control de las operaciones de fútbol por £1,250 millones de libras. Sin inmutarse, Zilliacus dice que este último movimiento sería un proyecto de colaboración en lugar de una adquisición hostil.

«La semana pasada estuve pensando en todas las opciones para invertir en el Manchester United y elaborando un plan básico sobre cómo podría acercarme a determinadas partes para ver si se podía hacer algo», dijo a MEN Sport en exclusiva.

«Se trata de unir fuerzas con las partes adecuadas, con el único objetivo de que el Manchester United vuelva a ser el club número uno del mundo donde debería estar».

Zilliacus enfatizó que su propuesta se basaría en un modelo de propiedad centrado en los fanáticos en lugar de una compra convencional, argumentando que los actuales accionistas mayoritarios de United, los Glazer, rechazan tal enfoque. «Creo que, por desgracia, los Glazer son un buen ejemplo de alguien que realmente no presta atención al club, sino que lo utiliza como fuente de ingresos», afirmó.

«Tengo un programa en el que participan aficionados extranjeros que no pueden venir a ver un partido. Y mi programa puede desarrollarse de tal manera que pueda generar nuevos ingresos significativos para el club».

También indicó su voluntad de trabajar con otros inversores, incluidos Ratcliffe y Sheikh Jassim. «En realidad no tengo nada en contra de trabajar con gente como Jim Ratcliffe o cualquier inversor, quienquiera que sea. Porque no estoy en esto para tener un trofeo que pueda presumir ante otras personas», dijo.

«Cuando hice mi oferta, me di cuenta de que los Glazer estaban jugando un juego en el que Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim y yo intentábamos superar la oferta entre nosotros… Dije públicamente que esto era una locura… Así que dije: ‘¿Por qué no unimos fuerzas y nos hacemos cargo del club juntos?'»

Zilliacus finalizó confirmando que sigue “completamente abierto” a un diálogo renovado con socios potenciales, adhiriéndose a su visión de convertir al Manchester United en “el mejor club del mundo”.

