Man United listo para la prueba de transferencia tardía a medida que se presentan los detalles de £ 55 millones

Manchester United Transfer News and Opinion como reclamos en torno al United que se esfuerza por Antoine Semenyo es creado e interesado en Harry Maguire

Según los informes, Antoine Semenyo fue el sujeto de un cuerpo de transferencia por el Manchester United (Imagen: AFC Bournemouth a través de Getty Images)

La ventana de transferencia se cerró a principios de esta semana, pero continuará la especulación en el Manchester United. Ruben Amorim trajo a cuatro jugadores en el verano, pero su equipo aún no está completo.

En el curso de la ventana, United estaba vinculado a una gran cantidad de jugadores y manejó un gran interés de varios equipos para firmar a Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

La ventana de transferencia de enero pudo ver a United moverse para que los jugadores fortalecieran aún más el equipo de Amorim. Ahora hay afirmaciones en torno a algunos movimientos que acaban de llegar a la superficie y pueden revisarse después de Navidad.

Con eso en mente Deporte para hombres Trae las últimas noticias de transferencia cuatro días después de que se cierre la ventana …

Condiciones personales semenio

El periodista Duncan Castles ha afirmado que Man United ‘agresivo’, la estrella de Bournemouth, Antoine Semenyo, se ha centrado en el verano. Hablando en las transferencias de podcast, explicó cómo el internacional de Ghana decidió mudarse a Old Trafford.

Se dice que United estaba dispuesto a pagar £ 55 millones por Semenyo y Amorim incluso había hecho el progreso para una comida en Londres. En cambio, Bournemouth logró convencerlo de que firmara un nuevo contrato con el club.

Ellos dependen de: «Semenyo habría sido perfecto para United después de marcar 13 goles la temporada pasada. Continuó su buena forma en este período y no es sorprendente.

«Cuando firmó un nuevo contrato en el estadio Vitality, algunos habrían sido despojados en United para verlo. «Sin embargo, el interés es claro y existe la posibilidad de que United vuelva a visitar la situación el próximo verano».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Maguire ofrecido

Se dice que Harry Maguire es un objetivo para dos clubes árabes sauditas, a pesar del hecho de que ha cometido su futuro con el club anteriormente. La ventana en el Medio Oriente se cierra el 23 de septiembre y se mueve para los jugadores europeos aún es posible.

Maguire se encuentra actualmente en United en su último año y existe la posibilidad de que pueda abandonar el club. El sol ha afirmado que Maguire solo consideraría un movimiento al final de la temporada.

Ellos dependen de: «United ha rechazado las ofertas para Maguire en el verano y está claro por qué. Si ha sido utilizado por Amorim, es confiable y puede ver por qué los portugueses querían mantenerlo en el club.

«Con la ventana de transferencia ahora cerrada y United no puede traer un reemplazo, necesitaría una gran oferta de sauditas para incluso seducir a United para vender Maguire antes del 23 de septiembre».

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.