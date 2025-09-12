Man United Lesions como tres de Miss Man City con Noussair Mazraoui Boost

Lesiones del Manchester United, mientras que Ruben Amorim parece vencer a Pep Guardiola por tercera vez en un año el domingo

Noussair mazraoui (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

El fútbol de la Premier League regresa este fin de semana y el Manchester United se opone a los rivales de la ciudad Manchester City en el estadio Etihad el domingo por la tarde.

Después de ganar uno de sus primeros tres juegos de la temporada 2025/26, United tuvo dos semanas para prepararse para el primer derbi de la temporada en Manchester. Los hombres de Ruben Amorim querrán ser el tercer equipo en derrotar a la ciudad después de sus derrotas para Brighton & Hove Albion y Tottenham.

El descanso internacional llegó en el momento adecuado para los Rojos, con ciertos jugadores que sufren lesiones y otros volvieron a la aptitud completa. Un jugador Amorim podría convertirse en el estadio Etihad Noussair Mazraoui.

Bajo Erik Ten Hag y Amorim, Mazraoui era una constante en el equipo del United en el mandato anterior. El defensor jugó 57 veces sobre todas las competiciones antes de sufrir una lesión el último día de la temporada contra Aston Villa.

Después de su regreso a la acción en la victoria 3-2 sobre el tiempo de espera anterior de Burnley, Mazraoui ahora es una opción seria para la línea de fondo de Amorim. En una entrevista reciente con The National, el jugador de 27 años se abrió sobre su primera temporada en Inglaterra y las demandas físicas de la Premier League.

«A nivel personal, mi estado físico y la cantidad de juegos que jugué, puedo recordar una buena temporada», dijo. «En fitness, la Premier League siempre es diferente de las otras competiciones.

«No hay vacaciones de invierno, por supuesto. Los juegos siguieron muy rápido». Añadió: «Esperas mantenerte en forma y jugar tanto como sea posible. Ese no siempre había sido el caso para mí.

«La Premier League es una pregunta más grande que otras competiciones, por lo que debes sacar aún más de tu cuerpo. Tuve un cambio en mi mentalidad: estar en forma y listo y creo que eso me ayudó a muchos juegos».

United viene en el derby que suda sobre la idoneidad de Matheus cunha Y Monte Mason. Ambos jugadores se encontraron con Burnley y Amorim admitieron que no estaba seguro de cuánto tiempo estarían fuera.

«Fue difícil perder a un jugador como Cunha y Mason Mount – Mount jugó durante 30 minutos con una lesión», dijo el entrenador en jefe después de la victoria sobre los Clarets el 30 de agosto.

«No sé [if they are long-term injuries]No lo sé, pero estoy preocupado por eso. Son muy importantes para nosotros, por lo que ya veremos. «

Lisandro Martínez se acerca para regresar en Beter News. Argentina International, de 27 años, ha sido marginada con una lesión de LCA desde febrero, pero ahora está de vuelta en el césped en Carrington.

