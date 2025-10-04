Man United Lesions and Return Data mientras Ruben Amorim se enfrenta a una colisión crucial de Sunderland

Últimas noticias de lesiones del Manchester United mientras los Red Devils se están preparando para Sunderland en la Premier League el sábado, y Ruben Amorim tiene una serie de ausentes con los que está tratando

Noussair Mazraoui o Manchester United (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

Manchester United regresa a la Premier League este fin de semana mientras organizan Sunderland en Old Trafford.

United se enfrenta a los Black Cats en la máxima categoría mientras quieren volver a ganar las formas antes del descanso internacional. Ruben Amorim y Co. Miembros de una derrota por 3-1 contra Brentford en su último encuentro y hasta ahora solo han recogido siete puntos sobre su apertura de seis juegos.

Hasta ahora, Amorim se ha visto obligado a abordar varios problemas de lesiones, y ese seguirá siendo el caso cuando United Sunderland sea el anfitrión de este fin de semana. El entrenador en jefe de United dio actualizaciones sobre la disponibilidad del equipo de United cuando habló con los periodistas el viernes.

Aquí, el Manchester Evening News Vista la lista actual de conferencias del United y las posibles fechas de retorno.

Lisandro Martínez

Lisandro Martínez todavía se recupera de una lesión de LCA que ha sufrido esa temporada, lo que lo mantuvo al margen durante unos meses.

Las fuentes cercanas al club siguen siendo cautelosas para dar un período de tiempo para el regreso de Martínez.

Fecha de devolución potencial: Desconocido

Amad diallo

Amad Diallo se perdió la derrota de United contra Brentford después de que el club le había dado licencia personal por un lapso familiar.

Amorim ha confirmado que se espera que Amad esté disponible para Sunderland este fin de semana.

Fecha de devolución potencial: Sunderland (H) – 4 de octubre – Premier League

Noussair mazraoui

Noussair Mazraoui está actualmente fuera de juego con una lesión que lo arregló de la colisión contra Brentford el fin de semana pasado.

Se espera que el internacional de Marruecos no permanezca disponible hasta después del internacional, con un regreso a finales de este mes.

Fecha de devolución potencial: Liverpool (a) – 19 de octubre – Premier League

Suspensiones

Casemiro

Casemiro sirvió una suspensión de un partido después de que recogió dos tarjetas amarillas el mes pasado durante la victoria sobre Chelsea.

El brasileño se perdió la derrota contra Brentford la semana pasada y ahora está disponible nuevamente para United.

Fecha de devolución: Sunderland (H) – 4 de octubre – Premier League

