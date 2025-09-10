Man United Leshury más nuevo como tres podrían perderse el partido de Man City en medio de Matheus Cunha Wait

Las lesiones más nuevas en el Manchester United mientras Ruben Amorim suda sobre la aptitud de tres jugadores por su viaje que se acerca al Manchester City.

Manchester United regresa a la promoción de la Premier League con el primer derbi de Manchester de la temporada 2025/2026 contra Manchester City el domingo por la tarde (4.30 pm).

El equipo de Ruben Amorim disfrutó del primer descanso internacional de la nueva campaña durante dos semanas. Hasta ahora, los Rojos han pasado una mezcla de resultados, que solo derrotó a Burnley en la competencia y han sido derrotados desde la Copa Carabao hasta la Liga Dos, Grimsby Town, a través de un tiroteo de penalti.

Esta semana, United viaja al estadio Etihad para llevar a la ciudad con Amorim que quiere hacer las dos victorias de dos en el lado azul de la ciudad. La temporada pasada, el ex entrenador en jefe deportivo de CP orquestó una victoria de regreso de 2-1 después de goles tardíos de Bruno Fernandes y Amad.

United, sin embargo, está sudando sobre la aptitud de Matheus Cunha. La firma de verano todavía tiene que anotar para su nuevo club, pero en los primeros tres juegos fue uno de los jugadores más peligrosos de los Rojos.

Cunha tomó un problema en los isquiotibiales en la victoria 3-2 sobre Burnley para el descanso internacional. Ha estado activo en las redes sociales para mantener informados a los fanáticos, el último sugiere que pronto volverá, pero no es seguro si estará en orden para el domingo por la tarde.

Mason Mount, quien se unió a Cunha y Bryan Mbeumo en los tres delanteros de United, también es una duda después de la última vez por una lesión. Después de la victoria, Amorim confirmó que el creador de juegos había jugado durante 30 minutos contra los Clarets.

«Fue difícil perder a un jugador como Cunha y Mason Mount – Mount jugó durante unos 30 minutos con una lesión», dijo el entrenador en jefe después de la victoria sobre los Clarets el 30 de agosto.

«No sé [if they are long-term injuries]No lo sé, pero estoy preocupado por eso.

«Son muy importantes para nosotros, así que ya veremos».

Diogo Dalot también es un jugador que tendrá que decidir United después de que se retirara del equipo de Portugal. El full-back regresó a Inglaterra debido a una «incomodidad muscular».

Lisandro Martínez se acerca para regresar en Beter News. El Internacional de Argentina, de 27 años, ha estado alineado con una lesión de ACL desde febrero, pero ahora de vuelta en el césped en Carrington.

United todavía tiene varios jugadores para jugar para sus equipos nacionales a mitad de semana. Se espera que Bruno Fernandes juegue para Portugal en Hungría el miércoles por la noche, mientras que Amad también está listo para la costa de marfil contra Gabón.

Camerún y Bryan Mbeumo están en acción en el Cabo Verde, mientras que Usuguay de Manuel’s Ugarte se encuentra con Chile por la noche.

