Manchester United escupe a Benjamin Sesko anotó su segundo gol en tantos partidos para los Rojos durante la victoria por 2-0 sobre Sunderland en Old Trafford

Benjamin Sesko celebra el puntaje de su segundo gol para el Manchester United durante la victoria sobre Sunderland (Imagen: Getty Images)

El centro delantero de Napoli, Rasmus Hojlund, ha enviado sus mejores deseos para obtener el delantero del United Benjamin Sesko en Manchester, después de haber logrado su segundo gol en tantos partidos para los Rojos en la victoria sobre Sunderland.

Hojlund dejó United el día de la fecha límite después de que quedó claro que su posición fue amenazada como la primera opción de Old Trafford. Sesko se mudó a United of RB Leipzig con la responsabilidad de reemplazar el danés en la línea de salida.

Deporte para hombres Poco después, Hojlund estaba abierto a dejar Old Trafford si eso significaba que su tiempo de juego sería menor. Después de que perdió su lugar ante Sesko, el Centro-Forward acordó unirse a Napoli hasta el final de la temporada.

Hasta el fin de semana pasado, Sesko no había marcado un gol para los Rojos desde su mudanza de Alemania. Sin embargo, anotó de cerca en Brentford en la derrota 3-1 para abrir su cuenta.

Afortunadamente para el esloveno, su segundo gol fue una oportunidad mucho más feliz para el club cuando duplicó el beneficio contra Sunderland en una victoria por 2-0. Después del resultado, Sesko fue a Instagram y expresó su alegría.

«Qué sentimiento», escribió. «Un gol al final de Stretford y tres puntos para ir con él. ¡Astruyamos sobre esto. ¡Hambre por más!»

Hojlund puede ser perdonado de que se sintiera celoso o celoso de Sesko por anotar para United después de reemplazarlo en el equipo. En cambio, el danés amplió sus mejores deseos al delantero en los comentarios.

En respuesta a Hojlund, de 22 años, escribió: «Felicitaciones amigo mío». Ese sentimiento fue compartido por el Capitán United Bruno Fernandes, quien agregó: «zumbando por ti».

Hojlund ha ganado tres goles en cinco actuaciones para Napoli desde que se mudó al club italiano. Sus ataques más recientes llegaron a mitad de semana cuando anotó un aparato ortopédico en la victoria por 2-1 sobre Sporting.

