Man United Legend da un saco de Ruben Amorim y envía una advertencia siniestra

El futuro de Ruben Amorim en el Manchester United está nuevamente en el centro de atención después de la sorprendente derrota por 3-0 del domingo en el Derby de Manchester.

Ruben Amorim supervisó una tercera derrota en cinco juegos esta temporada. (Imagen: Carl Recines/Getty Images)

La leyenda Gary Pallister, de Manchester United, cree que el cómic del domingo de derrota por 3-0 contra el Manchester City no tendrá un efecto inmediato en el futuro de Ruben Amorim.

United fue derrotado rutinariamente en el estadio Etihad, donde Phil Foden rompió el callejón sin salida para una segunda mitad de Erling Haaland. Deja a United con solo una victoria de su apertura de cinco juegos, en todas las competiciones.

Amorim, quien fue nombrado reemplazo de Erik Ten Hag hace 10 meses, ha ganado solo ocho de sus 31 partidos de la Premier League, dándole una triste relación ganancia del 26 por ciento. Las noticias de la noche de Manchester Comprende que la Old Trafford -Hierarquía todavía tiene fe en Amorim y no es el Espíritu para despedirlo.

Pallister, quien ganó cuatro títulos de competencia en los primeros años del término dorado del cargo de Sir Alex Ferguson, dice que United mostrará «paciencia» con Amorim. Pero advirtió al jugador de 40 años que se harán más preguntas o no recoger resultados, especialmente si todavía está casado con su sistema 3-4-2-1.

Respondiendo a la decepción del Derby, dijo Pallister exclusivamente Las noticias de la noche de ManchesterA través del sitio de juego en línea en el medio: «No creo que afecte su futuro en este momento.

«Sin [Matheus] Cunha, sin Mason Mount … Cunha, creo, trae un poco de personalidad y carácter para el equipo. Creo que Mason fue desesperadamente bueno para hacerlo bien. Creo que comenzó [the season] Bueno. Y luego ambos los perdemos por lesiones.

«Creo que habrá paciencia. Todos lo pondrán bajo la bomba para sostener tres tres. No es lo que hacen muchos equipos. Y cuanto más tiempo llegue, y cuanto más luchemos con ella, más preguntas se hacen».

Hasta ahora, Amorim se ha negado a desviarse de su formación deseada que realizó milagros en el antiguo Club Sporting CP. Su éxito ganador del título en Portugal convenció a United de darle un contrato hasta 2027.

El ex centro de Pallister continuó: «Ya sea en su forma de pensar en pensar en jugar a los cuatro de la espalda … Me gustaría ser una mosca en la pared en el vestuario para ver qué piensan los jugadores de él.

‘A veces puedes esconderte detrás de eso.

«Quiero decir, los jugadores son jugadores. Al final del día, ganas tus peleas. Estás en contra de tu centro hacia adelante. Estás en contra del hombre en el mediocampo. Ganas tus peleas personales.

«Y si haces eso, el equipo probablemente tendrá éxito. Puedes. Si juegas tres o un cuatro de regreso. Y los objetivos que hemos admitido probablemente se debieron a los errores de los jugadores individuales».

