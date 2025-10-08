Man United Leather brutal Rasmus Hojlund Transfiere realidad como valor skyrockets

Rasmus Hojlund disfrutó de un excelente comienzo en su préstamo de manguera estacional con Napoli, y la Serie A-Trouwe podría seguir al delantero para un tallo el próximo verano si su valor de mercado actual se hará realidad.

Rasmus Hojlund ha visto aumentar su valor de mercado después de mudarse a Napoli en préstamo (Imagen: Getty Images)

El Manchester United podría prepararse para perder alrededor de £ 30 millones si Napoli Rasmus Hojlund está permanentemente al final de su préstamo.

Eso es, por supuesto, como su valor de mercado actual que es correcto. El delantero de 22 años se unió a la Serie A-Trouwe en un préstamo de temporada este verano después de que Ruben Amorim lo considerara exceso.

Y mientras Hojlund estaba inicialmente en Old Trafford y, a pesar de las llegadas de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, parece que su elección de ir más allá ha pagado los dividendos. De Dane anotó solo cuatro goles de la Premier League para United la temporada pasada, porque el club sufrió un 15º lugar mate en la máxima categoría inglesa.

Sin embargo, en solo seis actuaciones en la Serie A y la Liga de Campeones, Hojlund ya ha igualado ese recuento bajo la tutela de Antonio Conte. Como resultado, el joven ha visto aumentar su valor de mercado.

Si bien el Observatorio de Fútbol de CIES Hojlund apreció entre £ 51.2 millones y £ 65.9 millones en mayo, los expertos ahora han predicho que valdría entre £ 67.7 millones y £ 78.1 millones. Para el contexto, ese sería un rendimiento decente de los £ 72 millones que United pagó por Hojlund para llevarlo a Old Trafford desde Atalanta hace dos años.

United, sin embargo, corre el riesgo de perder un día de pago de £ 30 millones si el valor de mercado de Hojlund sigue siendo el mismo en el envío de la temporada, dado que se dice que Napoli tiene una obligación de £ 38 millones para comprarlo. También es una gran pérdida de £ 32 millones para el reembolso que el Brass superior de Old Trafford ha gastado para firmarlo en primer lugar.

Se produce después de que Hojlund ha dado un gran cambio de U en su futuro este verano. Hablando de sus esfuerzos para quedarse con United, el delantero explicó durante la gira del club a través de los Estados Unidos: «Creo que mi plan es muy claro y es para mí seguir luchando por mi lugar, pase lo que pase.

«Todavía soy muy joven. Creo que la gente a veces olvida eso. Tengo solo 22 años. Por supuesto, no todos los delanteros a la edad de 22 años de 100 goles. Pero he aprendido mucho, creo que puedes ver en mi juego.

«Estoy empezando a desarrollar y mejorar aún más en la base. Ahora es casi para mí afilarme y lo he hecho muy bien en la pretemporada hasta ahora.

«Me concentro en ello para hacer eso. La competencia está bien para mí. Me afiló. Estoy más que listo. Me siento bien, así que agradezco todo lo que viene. Creo que es bueno con la competencia y solo agudiza al equipo».

Desde entonces, sin embargo, ha explicado tres razones por las que decidió darle una oportunidad a Gli Azzuri cuando los campeones de la Serie A llegaron a ser correctos. En una conversación con Radio Kiss, dijo recientemente: «Conte es el mejor entrenador.

Rasmus Hojlund está entusiasmado con Napoli (Imagen: Anadolu a través de Getty Images)

«Vine aquí porque sabía que este era un paso importante para mí. Napoli es un gran club y un lugar maravilloso para vivir. Es exactamente lo que necesito ahora en mi carrera».

Después de un torbellino de su período oficial de Napoli, Hojlund ahora tiene un descanso internacional de dos semanas para esperar. Esperará continuar donde se había ido con Napoli, cuando el club regrese al ascenso de la Serie A para evitar Torino el sábado 18 de octubre.

