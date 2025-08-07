Manchester United Transfer News and Opinion, incluidos los últimos Carlos Baleba y Benjamin Sesko

Hombre unido como Carlos Baleba (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Manchester United será uno de los clubes de la Premier League más concurridos en la última parte de la ventana de transferencia de verano después de £ 120 millones para Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

Ruben Amorim está insistiendo en un nuevo delantero y Benjamin Sesko está cada vez más probable que se unan al club. Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que United está convencido de que el delantero prefiere un traslado a Old Trafford sobre Newcastle, que RB Leipzig ha ofrecido un mejor paquete financiero.

United ha ofrecido 75 millones de euros (£ 65.3 millones) más € 10 millones (£ 8.7 millones) en complementos, un acuerdo que vería que sus gastos exceden los £ 185 millones. También ha habido una especulación reciente que los conecta con Carlos Baleba después de sus impresionantes exhibiciones en Brighton.

Tag de precio de Baleba

Baleba es el talento más nuevo que se desarrolla en Brighton después de haber sido arrestado por un precio bajo. Desafortunadamente para United se encuentran los £ 23.2 millones que pagaron por Lille por él hace dos años, en ningún lugar cerca de la compensación que tienen que pagar.

Según el fútbol de TBR no hay una cláusula de liberación en el contrato camerunés y puede costar a los Rojos más de £ 100 millones para firmarlo. La firma de Sesko llevará los gastos de verano de United a más de £ 185 millones, lo que significa que los jugadores deben venderse para recaudar dinero.

Baleba es apreciado en € 87 millones (£ 75.9 millones) por el Observatorio de Fútbol de CIES.

Ellos dependen de: «United debe tener cuidado de que no gasten demasiado aquí. PSR -Care y ningún ingreso europeo significa que algo de casi £ 100 millones es muy poco probable. Pero con la amortización y los ingresos de lujo en Old Trafford no es imposible.

«Amorim y el equipo de reclutamiento solo tienen que estar seguros de que el Ace de Brighton mejorará su centro del campo. Tienen a Manuel Ugarte y Casemiro para desempeñar un papel similar, por lo que vender a uno de ellos no sería el peor».

La alternativa experta de Amorim Sesko

Si United Sesko falla como lo hicieron Liam Delap y Viktor Gyokeres, se dice que Amorim está abrumado con la firma de Vangica Pavlidis del Benfica, según el Sol [via Give Me Sport].

El internacional griego anotó 19 goles de competencia en el último período, por lo que terminaron segundo y ganaron la supercopa portuguesa. Solo llegó al Benfica el verano pasado y a la edad de 26 años podría ser el delantero perfecto para United.

Ellos dependen de: «Si United Sesko se perdió, deberían ir por Ollie Watkins. Mudarse para Pavlidis no tendría mucho sentido. Obtuvo una cantidad considerable de goles en Portugal, pero Gyokeyes lo venció y sus dudas sobre si puede traducir eso a la Premier League.

«Watkins ha sido probado en Inglaterra. Pavlidis es el tipo de perfil que necesita una temporada o dos con un club como West Ham para mudarse a Old Trafford».

