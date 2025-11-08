Man United le presentó a Ollie Watkins una oportunidad de transferencia inesperada cuando se tomó la decisión del Aston Villa

Al Manchester United se le vinculó con un movimiento de Ollie Watkins durante la ventana de transferencia de verano, antes de fichar a Benjamin Sesko.

Ollie Watkins ha tenido momentos difíciles en el Aston Villa esta temporada.

La posición de Ollie Watkins en el equipo del Aston Villa pronto podría enfrentar competencia ya que, según se informa, el equipo de Unai Emery está buscando un nuevo delantero de «primera clase», que aparentemente llamaría la atención en Old Trafford y más allá.

El jugador de 29 años ha tenido un comienzo difícil de nueva temporada en Villa Park. Marcó sólo un gol en sus primeros quince partidos, sin asistencias a su nombre.

El Manchester United estuvo vinculado con Watkins este verano mientras el equipo de Rubén Amorim buscaba un nuevo delantero. Terminaron fichando a Benjamin Sesko, pero se vio a Watkins como una posible alternativa.

Sesko también ha tenido problemas esta temporada desde que se mudó a Old Trafford, en un acuerdo valorado en £74 millones. Al igual que Villa, United mantendría abiertas sus opciones, mientras que los últimos planes de transferencia de Villa podrían alertar a Amorim sobre la situación de Watkins.

El ex cazatalentos de Villa y United, Mick Brown, dijo a Football Insider: “Al Aston Villa le gustaría fichar a un delantero de primer nivel.

“El problema es que hay bastantes clubes interesados ​​en fichar a un nuevo delantero centro, por lo que no será fácil encontrar uno disponible al precio adecuado.

A Ruben Amorim se le vinculó con un movimiento de Ollie Watkins este verano.

‘Cuando atraparon a Marcus Rashford [on loan from Man Utd] La temporada pasada les subió el nivel porque les dio otra opción de liderar, pero ahora se ha ido y no le han sustituido.

«Soy fanático de Ollie Watkins, pero ha tenido una mala temporada para sus estándares y eso está empezando a convertirse en un problema para el Aston Villa. No tienen una fuente confiable de goles en este momento y esa es una gran razón por la que están luchando para ganar algunos juegos».

“Creo que traer un nuevo delantero no sólo les daría algo diferente, sino que también empujaría a Watkins a dar un paso al frente ante la amenaza de quedarse fuera.

De momento se quedan con él y están felices de hacerlo, pero tampoco les queda otra alternativa: quién puede sustituirle mientras esté en apuros.

«Ésa será su prioridad en enero: incorporar un nuevo delantero que pueda marcar goles».

Watkins ha liderado la primera línea de Villa desde que se unió al club en 2020. Durante su estancia en Villa Park, ayudó al club a clasificarse para la Liga de Campeones, y el equipo de Emery alcanzó los cuartos de final de la competición.

El contrato actual del jugador de 29 años se extiende hasta 2028, y Transfermarkt valora a Watkins en alrededor de £ 30 millones.

