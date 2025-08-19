Manchester United quiere que Rasmus Hojlund venda esta ventana de transferencia de verano después de que Benjamin Sesko haya reemplazado efectivamente el centro-avance contra el Arsenal en Old Trafford

Rasmus Hojlund ya puede haber jugado su último juego para Manchester United (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Según los informes, Atalanta ha considerado a Rasmus Hojlund para firmar nuevamente desde el Manchester United.

Dos años después del regreso de £ 72 millones para el Dinamarca Internacional de United, una vez más castigaron una venta inesperada. Mateo Retegui firmó a principios de esta ventana de transferencia de verano por un reportado £ 56 millones después de marcar 28 goles durante su primera temporada en Bergamo por un reportado £ 56 millones por un reportado £ 56 millones después de anotar 28 goles.

Eso los deja brevemente de antemano, con Gianluca Scamacca es su único centro-avance real reconocido. El ex delantero de West Ham United solo apareció la temporada pasada y sufrió una lesión en los isquiotibiales durante su regreso del agrietamiento del ligamento cruzado delantero (ACL) en su rodilla izquierda.

El atletismo informa que Atalanta continuará siguiendo la situación en torno a Hojlund, porque consideran devolver a su ex jugador. United lo dejó fuera del equipo para su primer partido de esta temporada de la Premier League contra el Arsenal.

Benjamin Sesko está reemplazando efectivamente al club, con su nuevo fichaje y Joshua Zirkzee en el sofá. Hojlund describió su intención de quedarse en United a principios de este verano, pero el entrenador en jefe Ruben Amorim apenas lo ha jugado desde entonces.

El delantero está abierto al miembro de Milán y un regreso a Bergamo también puede apelar. Hacer negocios con Atalanta también puede ver a United tratando de incluir a Ederson en cada acuerdo.

Un internacional de Brasil con tres gorras, el jugador solo le quedan dos temporadas durante su acuerdo de cinco años que se ha firmado al unirse a Salernitana. United se le atribuye constantemente un interés en Ederson y su intención de firmar un centrocampista este mes persiguiendo a Carlos Baleba.

Según Goal Brasil, United preguntó a Ederson a principios de este verano, y después de todo este año dar una derrota a Brighton & Hove Albion, podrían hacerlo peor que ir a Hojlund y firmar a Edersonon. Grabar al delantero puede hacer cada acuerdo y hacerlo más asequible para ambos clubes y al mismo tiempo abordar el área de necesidad más urgente de sus escuadrones.

Ederson es el mejor centrocampista que podría ofrecer exactamente lo que Ruben Amorim necesita en su centro del campo, y probar el agua con Atalanta para ver si un acuerdo puede cerrarse mientras negociar Hojlund es completamente lógico.

