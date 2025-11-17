Man United le dio un impulso repentino a Antoine Semenyo, pero Ruben Amorim debe actuar rápido

Antoine Semenyo firmó un nuevo contrato a largo plazo con el Bournemouth este verano, pero los Cherries supuestamente «aceptaron» que el delantero podría irse ya en enero.

Antoine Semenyo podría marcharse el año que viene (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA, Getty Images)

Antoine Semenyo tiene una cláusula de rescisión de £65 millones en su contrato con Bournemouth, lo que podría reavivar el interés del Manchester United por la estrella.

A pesar de las especulaciones de que el jugador de 25 años se mudaría a Old Trafford este verano, Semenyo decidió comprometer su futuro con los Cherries. Pero a pesar de firmar una extensión de cinco años que debería mantenerlo en el Vitality Stadium hasta 2030, la estrella podría mudarse en enero, gracias a una nueva revelación.

Según The Athletic, el último contrato del ghanés contiene una cláusula de rescisión de £65 millones, que cualquier club puede activar. Se entiende que Bournemouth ha «aceptado» a regañadientes que su destino está fuera de su control y que una salida en enero podría estar en juego.

El informe también revela cómo Semenyo costó alrededor de £70 millones este verano, y su cláusula de rescisión permitirá a los clubes interesados ​​comprar sus servicios por un poco menos en enero. También se sugiere que United, o cualquier otro comprador potencial, tenga una fecha límite para activar su cláusula, lo que permitirá a los Cherries encontrar un reemplazo.

De ello se deduce que Semenyo rechazó recientemente las sugerencias de que quisiera dejar su club actual. Cuando recientemente le preguntaron a Jamie Redknapp sobre su futuro, el delantero respondió: “No pienso demasiado en eso.

«Intento estar presente lo máximo posible. Ves las noticias todo el tiempo, yo también las veo, no me olvido, pero trato de mantenerme concentrado. Estoy disfrutando de mi fútbol aquí. Si no marco goles, todo eso se va. Intento estar presente, dar lo mejor de mí por el equipo, marcar goles y lo que pase en el futuro».

“Cuando ellos [his former team-mates] todos se fueron [in the summer]Hubo mucho interés y idas y venidas con el club. Pero en mi cabeza sabía que el entrenador tiene algo bajo la manga este año.

Semenyo es un objetivo para el Manchester United y podría estar disponible por tan sólo £65 millones (Imagen: Getty Images)

«La forma en que terminamos la temporada el año pasado fue muy buena y pudimos continuar, especialmente con los jugadores que compramos. No estaba tan seguro al principio, pero hemos seguido como una casa en llamas. Me alegro de haber decidido quedarme aquí porque estoy disfrutando cada momento», informa el Mirror.

Después de un notable regreso de 13 goles en todas las competiciones la temporada pasada, Semenyo se convirtió en objeto de conversaciones de transferencia que lo vincularon con movimientos a equipos como United, Liverpool y Tottenham. Al final, el United logró conseguir las firmas de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, mientras que el Liverpool fichó a jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike.

Mientras tanto, los Spurs completaron un acuerdo de £ 55 millones por Mohammed Kudus procedente del West Ham United. Sin embargo, tras haber marcado seis goles en la Premier League en lo que va de temporada, la sensación podría volver a estar en el radar de esos clubes cuando se abra la ventana de transferencias de enero.

El Manchester United está empezando a encontrar su forma con Rubén Amorim, pero persisten las dudas sobre la idoneidad de Sesko como delantero principal dada su juventud y falta de experiencia al máximo nivel.

El United también ha sido vinculado con varios otros atacantes antes de la ventana de enero, incluidos Karim Adeyemi y Endrick del Real Madrid.

