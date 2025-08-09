Man United le dijo que ahorrara £ 100 millones en la alternativa ideal de Carlos Baleba como punto de transferencia hecho

Las últimas noticias y puntos de vista de Manchester United Transfer mientras todavía están vinculados a Carlos Baleba.

Carlos Baleba está vinculado este verano a un traslado a Old Trafford. (Imagen: 2025 Allstar)

Según los informes, el Manchester United registró su interés en Brighton Carlos Baleba, uno de los mejores centrocampistas jóvenes que juegan en la Premier League, pero costaría una cantidad considerable, y por lo tanto algunos lectores en Las noticias de la tarde de Manchester La sección de comentarios dice que Ruben Amorim ya puede encontrar lo que está buscando en el equipo.

Con la llegada de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, el objetivo principal de mejorar el ataque de United se ha abordado y el club puede continuar con goles secundarios. La energía fresca y la agresión en el centro del campo no saldrían mal, y Baleba, de 21 años de Brighton, encajaría en la cuenta.

Brighton no quiere vender a Baleba, ya que parece ahora, mientras que los costos de alabarlo desde la costa sur están al norte de £ 100 millones.

La estrategia de transferencia de Brighton para comprar talentos jóvenes altamente valorados y para desarrollarlos en jugadores de la Premier League de élite para obtener enormes ganancias les ha servido bien en los últimos años y con la venta de Joao Pedro a Chelsea este verano, no sentirán la necesidad de dejar que otro sea un poco menos que una suma transformadora.

Algunos fanáticos prefieren ver a otro joven ex jugador de Brightton que tiene la oportunidad de florecer en United; Toby Collyer, de 21 años, que realizó sus primeras actuaciones en la Premier League y la Europa League para United la temporada pasada.

El lector Jungle Jerry dice: «Creo que Collyer debería tener la oportunidad de exposición y experiencia con el primer equipo. Ya era mejor que [Manuel] Ugarte antes de que se lesionara al final de la temporada pasada. Estoy muy seguro de que si tiene la oportunidad, ¡será un primer equipo durante muchos años!

«Aunque estoy de acuerdo en que Baleba es uno de los mejores centrocampistas defensivos del EPL, pagar £ 100 millones definitivamente está fuera del alcance de United para él. Preferiría que desarrolle a Collyer en ese papel, porque tiene la mejor oportunidad de alcanzar al primer equipo esta temporada.

El comentarista Red Héctor escribe: «Personalmente veo un futuro para Collyer aquí. Me encanta la forma en que juega el juego y parece tener una actitud excelente, a diferencia de algunos. Me gustaría que tenga más tiempo de juego».

Jambon1968 dice: «Prefiero ver que Collyer obtiene una carrera de £ 100 millones a Baleba … Por esa cantidad, podemos obtener un guardián, un ala y un centrocampista defensivo sólido y siempre a favor de la promoción de los niños primero (si son lo suficientemente buenos). También tenemos Kone en la tubería».

Otros dicen que aún no es hora de empujar a Collyer al centro de atención, y que Baleba es demasiado bueno para irse. Pauldavid escribe: «Si es posible en absoluto, tenemos que firmar a Baleba. Pero tampoco tampoco tampoco tendría problemas para priorizar a los jugadores juveniles, es de qué se trata este club. SAF no jugó a Danny Welbeck sobre un Wayne Rooney.

«Cuando había una oportunidad para uno [Roy] Keane, [Rio] Fernando o un Rooney, niños con un potencial de clase mundial, Fergie no permitió que el sentimiento se interponga en el camino. Incluso con la clase del ’92, Fergie todavía los complementó con sesiones de firma de clase mundial. En nuestra situación peligrosa actual, no tiene sentido pensar que Collyer traerá lo que haría Baleba. «

Skilful tendría expectativas muy altas en Baleba: «Si extrañamos a este hombre, nunca perdonaré a la gerencia del hombre, porque sé que este centro del campo será firmado como un nuevo Manchester United. Es en el mediocampo que somos realmente deficientes, tenemos que ser un poco de las próximas acciones estacionales.

Boasy dice: «Utd tiene que hacer todo lo posible para firmar a Baleba. Tiene la oportunidad de transformar el centro del campo de United de estática a dinámica. Incluso Kobbie [Mainoo] Se beneficiará del entrenamiento con tal jugador. Esta firma, si continúa, hace de United una competencia certificada de los cuatro primeros y es posible que podamos luchar por el título de PL si todo encaja. «

